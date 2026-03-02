I biancorossi battono l’Africo 1-0 e approfittano del contemporaneo pari della capolista: «Dopo la sconfitta contro la Deliese ero convinto di poter lottare per il campionato, e lo sono ancora dopo questa vittoria»

Destinato a tenere tutti sulle spine fino alla fine il campionato di Promozione B che, in occasione della ventitreesima giornata, ha nuovamente rimescolato le carte. Il Gioiosa Ionica, infatti, si rialza dalla sconfitta nello scontro diretto contro la capolista Deliese e batte un ostico Africo. Grazie inoltre al contemporaneo pareggio della capolista, i biancorossi tornano a meno due dal primo posto e riaprono il campionato. Finisce 1-0 allo stadio "Muscolo" di Roccella grazie a un rigore nel finale siglato da Pavisich, imponendo così la prima sconfitta del girone di ritorno all'Africo.

Parla Giovinazzo

Ecco le parole del tecnico Giuseppe Giovinazzo, al termine della gara, ai microfoni di LaC News24: «Sapevamo delle difficoltà della gara, cosi come difficili sono tutte quelle che mancano. Nel mercato di dicembre, l'Africo ha avviato un totale rinnovamento e ha rifatto la squadra di sana pianta, dunque era difficile affrontarli. La mia squadra però è stata brava a stare in partita e a tenere i nervi saldi».

Come detto, vittoria e campionato riaperto: «Domenica scorso, dopo la sconfitta contro la Deliese, ero convinto di poterci giocare il campionato e lo sono anche dopo questa vittoria, perché le vittorie passano dalle prestazioni. Devo dire grazie ai giocatori perché mi seguono e sono eccezionali».