Dopo lo scossone, la scelta: il Gioiosa Ionica ha annunciato il suo nuovo tecnico e la scelta è ricaduta su Giuseppe Giovinazzo. Per il club biancorosso è stata sicuramente una settimana intensa, soprattutto dopo l'esonero di mister Santo Logozzo a seguito della pesante sconfitta in casa dell'Atletico Maida e di un periodo opaco costituito da due sole vittorie nelle ultime sei uscite che hanno fatto scivolare la compagine gioiosana al quarto posto in classifica, a meno sei dalla vetta.

La scelta del tecnico

ancora compromesso e la conferma di non voler mollare la presa la società l'ha fornita proprio con il cambio di panchina.

Nero su bianco dunque con il tecnico Giovinazzo, sicuramente tra i profili più interessanti del panorama regionale dilettantistico, anche per il suo curriculum, come dimostra un play off centrato sulla panchina del Soriano in Eccellenza, qualche stagione fa, senza dimenticare le positive annate con il Gallico Catona. Insieme al cinquantenne tecnico di Taurianova, anche tutto il suo staff composto da: Natale Giovinazzo (allenatore in seconda e match analyst), Salvatore Scionti (preparatore atletico) e Guglielmo Telli (preparatore dei portieri). Tutto pronto per il suo esordio domani pomeriggio, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Promozione B che vedrà il Gioiosa Ionica affrontare il Taverna.