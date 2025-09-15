Per essere solamente la prima giornata di campionato di Promozione B, Pro Pellaro e Gioiosa hanno dimostrato di essere entrati perfettamente nel clima stagionale. Scoppiettante l'esordio per entrambe, in un big match terminato 2-2 e dunque senza vincitori né vinti. Girandola di emozioni con l'iniziale vantaggio bianconero di Sapone e l'immediato pareggio di Davide Aquino. locali ancora col musetto avanti grazie alla rete di Mesenguez ma, ancora Aquino, ristabilisce la definitiva parità. Primo punto dunque per il Gioiosa Ionica, tra le candidate a una stagione da protagonista.

La sintesi di Logozzo

Ecco le parole del tecnico biancorosso Santo Logozzo, ai nostri microfoni ufficiali: «Affrontavamo una squadra aggressiva e compatta, ma erano tutte cose che sapevamo poiché l'avevamo studiata. Noi abbiamo commesso alcuni errori sui due gol, complicando il match, ma al tempo stesso siamo stati bravi a reagire per due volte. L'unica cosa è che dopo averla pareggiata, e dopo l'espulsione loro, avremmo potuto condurre la partita. Nella ripresa abbiamo macinato gioco, sfornando quattro o cinque occasioni da rete».



E allora in cosa si deve migliorare?: «In tante cose - continua Logozzo - la nostra è una squadra nuova e va rodata, capire il giusto equilibrio. Dobbiamo essere più cinici e meno frettolosi. Una squadra come la nostra non può commettere errori difensivi perché poi li paghiamo».