Doveva essere lo spartiacque della settima giornata del campionato di Promozione B, l'epicentro della domenica dilettantistica anche perché si affrontavano le prime due della classe. Alla fine la supersfida tra Gioiosa Ionica e Deliese termina a reti bianche senza vincitori né vinti. Tutto invariato dunque, e con un pareggio che contribuisce a riaprire ancora di più la lotta per la vetta. Non riesce a sfondare dunque il Gioiosa Ionica che, nonostante una prestazione di spessore davanti ai propri tifosi, non rompe il muro amaranto.

Rammarico Logozzo

A commentare il pareggio del big match è stato mister Santo Logozzo, ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo disputato una grandissima partita al cospetto della prima della classe, non subendo un tiro in porta e dove meritavamo di fare almeno tre gol nel primo tempo, negati però da interventi decisivi del loro portiere Licastro. Nella ripresa abbiamo avuto almeno altre due occasioni, in ogni caso vediamo il bicchiere mezzo vuoto se consideriamo la grande mole di gioco prodotta. Da questa sfida comunque ne usciamo rafforzati e con la consapevolezza che possiamo giocarci il primo posto insieme ad altre tre o quattro squadre. Questo ci deve infondere tranquillità, perché abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra e ci è mancato solo il gol».