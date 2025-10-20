La formazione di mister Sisi non prende gol da quattro giornate ed è reduce dal 3-0 al Maida. Il direttore generale: «L'intero staff tecnico sta facendo un lavoro enorme»

Manda un altro segnale al campionato il San NicolaChiaravalle-Soverato che, nella sesta giornata di Promozione B, schianta per 3-0 l'Atletico Maida e sale a quota 12 punti. La formazione di mister Sisi non solo mantiene l'imbattibilità stagionale, ma allunga a quattro le giornate terminate senza alcun gol subito. Padroni di casa che mettono le cose in chiaro dopo dieci minuti, grazie al gol di Wilson Cuero che sblocca gli equilibri. All'alba della ripresa prima Cataldo e poi Bigongiari siglano il definitivo tris.

Il dg Gallo

Nel post partita, intervistato ai microfoni di LaC News24, si è espresso il direttore generale Ettore Gallo: «Inizio col dire che abbiamo affrontato una squadra molto forte, anche a livello caratteriale, nel complesso giovane ma con 2-3 elementi che stanno facendo da chioccia agli altri. Noi siamo partiti bene, trovando subito il vantaggio. Lo staff tecnico sta facendo un enorme lavoro».



Insomma, dodici punti conquistati nonostante il calendario iniziale del San NicolaChiaravalle-Soverato sia stato uno dei più difficili: «Abbiamo incontrato squadre molto forti - continua il dg Gallo - e ce la siamo giocata con tutti. A tal proposito meritavamo anche qualche punto in più. Rispetto alle altre, forse, eravamo un po' svantaggiati dal fatto che affrontavamo appunto organici di livello, ma è anche vero che molti scontri diretti li abbiamo già giocati mentre tutte le altre devono ancora giocarli». All'orizzonte, per la squadra dei presidenti Fera e Mancini, c'è la trasferta in casa del fanalino di coda Melito.