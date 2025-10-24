Regala continue sorprese il campionato di Promozione B che, in questo week end che sta per iniziare, vedrà consumarsi la settima giornata che porta in dote diversi incroci interessanti, tra riscatti immediati e continuità di risultati. Ecco allora il programma.

Un sabato ricco

Un turno che si giocherà prevalentemente di sabato dal momento che, su otto gare totali, solo tre si giocheranno domenica. Tra le squadre impegnate sabato e che insidiano i vertici ci sono San NicolaChiaravalle Soverato e Ardore, entrambe in trasferta. La compagine di mister Sisi vuole innanzitutto mantenere l'imbattibilità stagionale e, per farlo, dovrà uscire indenne dal campo del fanalino di coda Melito, quest'ultima squadra ferita e ferma ancora a zero punti. Più insidioso l'impegno esterno dell'Ardore dal momento che farà visita al Taurianova reduce dalla pesante sconfitta, per 4-1, in casa del Val Gallico.

Proprio il già menzionato Val Gallico ha un solo imperativo: risalire la china. Il club gallicese farà visita al Bianco, ma con l'obiettivo esclusivo dei tre punti per non rallentare ulteriormente una già complicata rincorsa ai vertici. Una sorta di crocevia invece la partita dell'Atletico Maida, ospite del Taverna, dopo un inizio stagionale da shock e costretta a girovagare senza una struttura (e questo è anche una delle cause del balbettio giallorosso). L'ultimo scontro di un sabato ricchissimo è quello tra Pizzo e Africo, entrambe con una classifica deficitaria e con la compagine africese che non ha ancora vinto in stagione.

Domenica da vertice

Tre le partite della domenica, ma di elevatissimo spessore dal momento che potrebbero ridisegnare la gerarchia di vertice. Innanzitutto gli occhi saranno tutti puntati sul big match di vetta tra Gioiosa Ionica e Deliese, rispettivamente seconda contro prima. ed è proprio da qui che potrebbe scaturire lo scossone: i biancorossi potrebbero prendersi il primo posto, gli amaranto invece la prima mini fuga. A cercare di approfittare dello scontro sopra citato sarà la Bovalinese dal momento che vincendo, nel match interno contro il Capo Vaticano, potrebbe prendersi il secondo o addirittura il primo posto. Da tripla Pro Pellaro-Sp. Polistena, entrambe squadre che ambiscono ai play off.

Il prossimo turno

Bianco-Val Gallico

Melito-San NicolaChiaravalle Soverato

Taverna-Atl. Maida

Pizzo-Africo

Taurianova-Ardore

Bovalinese-Capo Vaticano

Gioiosa Ionica-Deliese

Pro Pellaro-Sp. Polistena