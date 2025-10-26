Un punto strappato in extremis per il Taurianova che, nel settimo turno del campionato di Promozione B, raggiunge l'Ardore in pieno recupero grazie alla rete del giovanissimo Mammone (classe 2007). Una giusta reazione dal parte della compagine della Piana, soprattutto in relazione al brusco black out di settimana scorsa contro il Val Gallico.

Il ds Ascone

Nel post gara, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il direttore sportivo Francesco Ascone: «Innanzitutto abbiamo affrontato una squadra costruita per i vertici e che lotterà fino alla fine per le prime posizioni. Sinceramente il pari alla fine è stato giusto per quanto fatto vedere da entrambe le squadre. L'Ardore ha segnato su calcio di rigore scaturito da un episodio singolare: l'arbitro, su fallo di un mio giocatore, richiama verbalmente quest'ultimo ma, nello stesso frangente, gli avversari battono la palla e un mio difensore, su leggero contatto, commette un fallo che secondo il direttore di gara era punibile con il rigore appunto. Dopo lo svantaggio abbiamo preso il pallino del gioco in mano, ma alla fine ci riteniamo soddisfatti considerando anche che in settimana abbiamo ceduto un giocatore importante come Carrizzo e che rimpiazzeremo nei prossimi giorni. Peccato per non poter giocare in un nostro campo e con il tifo che, di conseguenza, non può essere numeroso come vorremmo. inoltre giocare ogni domenica in trasferta è davvero difficile».