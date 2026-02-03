Il Gioiosa Ionica di mister Giuseppe Giovinazzo sa solamente vincere. Il club biancorosso, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, batte anche la Bovalinese e con Giovinazzo in panchina infila la sua settima vittoria su sette partite e viaggia come un treno. Finisce 2-1 la sfida con le reti, tutte nella ripresa, di boccalini e Pelle per i locali e di Orlando per gli ospiti.

Parla Giovinazzo

Punteggio pieno fin qui per Giovinazzo che, al termine della sfida, si esprime così ai microfoni di LaC News24: «Diciamo che è stata una partita difficile, come ormai le stiamo beccando ogni domenica e senza dimenticare quelle precedenti. Contro la Bovalinese, comunque, siamo stati bravi a stare tranquilli nel primo tempo e poi nella ripresa abbiamo fatto la nostra partita e l'abbiamo indirizzata. Settima vittoria di fila, ma c'è anche da dire che ho trovato una squadra già predisposta dal momento che ha mentalità e tutti i calciatori in rosa vogliono fare bene. Una grossa fetta di merito però va sicuramente a presidente Mammolenti e al direttore sportivo Agrippo poiché non ci fanno mai mancare nulla ed è proprio questo tipo di società che costruisce poi i risultati che tutti vedono».