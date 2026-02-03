Con Giovinazzo, i biancorossi sanno solo vincere: «Il merito è anche del presidente Mammolenti e del direttore sportivo Agrippo che non ci fanno mai mancare nulla»

Il Gioiosa Ionica di mister Giuseppe Giovinazzo sa solamente vincere. Il club biancorosso, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, batte anche la Bovalinese e con Giovinazzo in panchina infila la sua settima vittoria su sette partite e viaggia come un treno. Finisce 2-1 la sfida con le reti, tutte nella ripresa, di boccalini e Pelle per i locali e di Orlando per gli ospiti.

Parla Giovinazzo

Punteggio pieno fin qui per Giovinazzo che, al termine della sfida, si esprime così ai microfoni di LaC News24: «Diciamo che è stata una partita difficile, come ormai le stiamo beccando ogni domenica e senza dimenticare quelle precedenti. Contro la Bovalinese, comunque, siamo stati bravi a stare tranquilli nel primo tempo e poi nella ripresa abbiamo fatto la nostra partita e l'abbiamo indirizzata. Settima vittoria di fila, ma c'è anche da dire che ho trovato una squadra già predisposta dal momento che ha mentalità e tutti i calciatori in rosa vogliono fare bene. Una grossa fetta di merito però va sicuramente a presidente Mammolenti e al direttore sportivo Agrippo poiché non ci fanno mai mancare nulla ed è proprio questo tipo di società che costruisce poi i risultati che tutti vedono».