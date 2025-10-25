Tra i volti nuovi del Val Gallico c’è anche Daniele Serico, prodotto del settore giovanile della Reggina, facilmente interscambiabile tra i ruoli di terzino, mezz’ala e interno di centrocampo. Nonostante la giovane età, sta dimostrando insieme al resto del gruppo le proprie qualità e queste gli sono valse anche la convocazione per il raduno della rappresentativa regionale Under 19. Non è mancato il suo apporto dalla banda mancina, nella vittoria ottenuta in rimonta sul Taurianova, in occasione del sesto turno del campionato di Promozione B.

Serico, gioventù e qualità

Proprio il giovane si è espresso ai microfoni ufficiali del club: «È una grande sensazione ricevere la chiamata per il raduno della Rappresentativa regionale. È un riconoscimento al lavoro che sto facendo e un motivo di orgoglio personale, ma anche uno stimolo a migliorare e a crescere sempre di più. Mi fa piacere vedere che le prestazioni e l’impegno che metto ogni partita vengono notati e cercherò di dare il massimo anche in questa occasione».

E sabato scorso contro il Taurianova, appunto, ha anche avuto modo di confrontarsi con Alessio Viola, che con la sua grande sportività ha anche stretto la mano con tanto di complimenti proprio a Serico: «Conosco bene Alessio Viola, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni: parliamo di un attaccante con grande esperienza tra i professionisti e tanta qualità. Peccato per il gol subito, ma nel complesso credo di aver fatto una buona prestazione, cercando di limitarlo il più possibile. Sfidarlo per me è stato un onore. Sono esperienze che ti fanno crescere e ti lasciano sempre qualcosa, perché ti misuri con giocatori di altissimo livello e devi restare sempre concentrato».

Risalire la china

Tre punti fondamentali per ripartire in campionato: «È stata una vittoria davvero importante. Venivamo da risultati non brillanti e avevamo bisogno di una prestazione così per ritrovare entusiasmo e fiducia. Dopo il gol, abbiamo avuto una grande reazione di squadra con carattere, grinta e compattezza ribaltando l’iniziale svantaggio. Con l’impegno di tutti, possiamo toglierci grandi soddisfazioni».

Adesso però bisogna dare continuità per risalire la china, ed è già tempo di scendere in campo, dal momento che la compagine gallicese domani farà visita al Bianco: «Sarà una partita tosta, soprattutto perché giochiamo fuori casa e loro cercheranno di fare risultato. Noi però ci arriviamo con il giusto spirito e determinazione. Vogliamo vincere la nostra prima partita in trasferta e portare a casa punti importanti. Dovremo restare concentrati per tutta la partita, giocare con intensità e sfruttare le nostre qualità. Mister Di Maria ci sta preparando molto bene sia a livello tattico che mentale e questo ci dà grande fiducia. Sappiamo che sarà difficile, ma siamo pronti a dare il massimo fino all’ultimo minuto». Serico conclude: «Sono molto contento sinceramente. Fin dal primo giorno mi sono trovato bene, sia con i compagni che con lo staff. È un gruppo unito con tanta voglia di fare bene e si lavora con serenità. Personalmente mi sto impegnando al massimo per crescere e dare il mio contributo alla squadra».