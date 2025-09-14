Di meglio non si poteva: impatto devastante del Taurianova all'esordio stagionale nel campionato di Promozione B. La compagine della Piana, infatti, inaugura la nuova stagione, con l'etichetta di neopromossa, con un secco 3-0 che schianta il Melito e regala i primi tre punti in classifica. Di fame e personalità il primo successo, grazie alla doppietta del giovanissimo Romano (classe 2007) e alla rete di Giovinazzo.

Le parole del ds Ascone

Superfluo ribadire la soddisfazione del direttore sportivo Francesco Ascone che, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si esprime così: «C'è da dire che affrontavamo una squadra che dirà sicuramente la sua nel corso del campionato, dal momento che sono molto dinamici e organizzati, noi però non siamo da meno in quanto abbiamo allestito una squadra di spessore. Dobbiamo però rimanere con i piedi per terra perché ci sono squadre con rose ancora più importanti, ma noi non temiamo nessuno e daremo filo da torcere a tutti».

Grandi ambizioni

Inizio col botto dunque, ma lo stesso Ascone non è assolutamente sorpreso: «Mi aspettavo una prestazione così, anche in virtù di quanto dimostrato nelle due gare di Coppa Italia Dilettanti, presentandosi come squadre pimpante senza dimenticare il fatto che abbiamo un'età media compresa tra i 23 e i 25 anni. Una menzione anche dal punto di vista atletico perché i ragazzi hanno corso fino al novantesimo, e in questo caso il merito va interamente allo staff che li fa stare bene. Peccato per il rigore sbagliato al novantesimo, poiché il divario avrebbe potuto essere anche più largo». Vittoria di gruppo insomma, ma con diversi profili in evidenza: «Decisivo Stillitano nell'unico intervento fatto, mentre una menzione voglio farla anche a Carrizzo, giocatore veramente forte e che farà la differenza».