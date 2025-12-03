Alquanto delicata la situazione dell'Africo che, dopo dodici giornate del campionato di Promozione B, si trova all'ultimo posto in classifica a quota zero punti. Un trend assolutamente da invertire, quando mancano tre giornate alla fine del girone di andata, per scacciare via gli spettri della retrocessione.

Criaco per la panchina

A tal proposito queste sono ore frenetiche in casa africese poiché potrebbero portare innanzitutto uno scossone in panchina, con la dirigenza che avrebbe contattato diversi profili. Il più indiziato, però, sembrerebbe essere Alberto Criaco con cui i contatti sarebbero frequenti ma senza il cosiddetto nero su bianco. Prima di sposare in toto la causa, il tecnico ex Brancaleone e Ardore sta valutando ogni dettaglio, in primis il "rifacimento" della squadra per poter tentare l'impresa della salvezza.

Capitolo mercato

Ed è proprio sul fronte mercato che nelle ultime ore sono arrivate le più importanti novità, con il direttore sportivo Leo Criaco perennemente attivo per sistemare l'organico. Sono già cinque i giocatori presi: Martinelli (portiere), Piasenzotto (centrale difensivo), Bruno Criaco (esterno basso), Francesco Mollica (esterno di centrocampo), Dias (centrale di centrocampo) e Rechichi (attaccante esterno).

Non è però ancora finita dal momento che il ds sta cercando di portare al termine quantomeno un altro paio di colpi e uno porterebbe il nome di Domenico Bruzzaniti. L'attaccante sembrerebbe essere in uscita dall'Ardore ma la trattativa non è comunque facile, anche se qualche spiraglio c'è. Più complicata invece la strada che porta a Vinicius, sempre in forza all'Ardore, per il momento dichiarato incedibile dalla società del presidente Eugenio Minniti. Insomma, l'africo si sta rifacendo il vestito per cercare l'impresa.