Che il campionato di Promozione B fosse altamente competitivo lo si sapeva già e, anche nella seconda giornata, non è stato esente da sorprese. Sono ancora i primissimi albori di stagione e dunque le gerarchie sono sottilissime e ancora acerbe per potersi consolidare, al tempo stesso però lo spettacolo non è mancato e con quattro squadre ancora a punteggio pieno. Stilata, come ogni settimana, anche la top 11 da parte della redazione sportiva di LaC News24. Un virtuale 3-4-3 che stavolta è guidato da mister Michele Coppola del Taurianova, tra le squadre a quota 6 punti su 6 e che ieri ha sbancato il San Giovanni Bosco, casa del Capo Vaticano.

La difesa

I guantoni della seconda top 11 stagionale li indossa Rocco Sainato. Il giovane portiere del Gioiosa Ionica, classe 2007, è tra i maggiori artefici della vittoria biancorossa sul Pizzo. Almeno tre, infatti, sono gli interventi prodigiosi che negano ai napitini di cambiare l'inerzia della partita, quando ancora l'equilibrio era sottilissimo.

Davanti a Sainato, a difendere la porta, c'è innanzitutto una riconferma rispetto a settimana scorsa: Kebe. Il difensore della Deliese, nuovamente in gol e con il fiuto da goleador, non lascia il suo posto in top 11. Vicino a Kebe un altro profilo di elevato spessore del calcio dilettantistico regionale, ovvero Jeremias Michelli. L'argentino fa sorridere il Taurianova, decidendo la sfida contro il Capo Vaticano e facendo volare i suoi, appunto, a quota 6 punti su 6. Chiude il terzetto Alex Bran. Il difensore venticinquenne del Val Gallico era in orbita già settimana scorsa, ma stavolta ci è entrato con lo stesso merito che avrebbe reso legittima la virtuale convocazione di settimana scorsa.

Il centrocampo

Alquanto interessante il centrocampo, dal momento che mette insieme giocatori che ieri hanno dimostrato cose non indifferenti. Innanzitutto Bigongiari è una vecchia conoscenza dello scorso anno, e ormai tra le chiavi principali del San NicolaChiaravalle-Soverato. Il centrocampista in gol nel dinamico 2-2 contro il Val Gallico. Doppietta invece per Salomè della Deliese che abbatte il Taverna, e con la formazione amaranto di mister Parentela che si coccola il nuovo acquisto. Menzioni per Di Stefano e Zelarayan. Il primo offre un'ottima prestazione nella vittoria esterna contro lo Sporting Polistena, a cui è mancata solo il gol; il secondo (che nell'Ardore ci ha giocato lo scorso anno) è stato tra i punti di riferimento della Bovalinese nella vittoria per 2-0 sulla quotata Pro Pellaro.

L'attacco

Infine, l'atteso tridente offensivo che questa settimana è inedito ma non meno competitivo, e con una doppietta per ogni interprete. Innanzitutto la prima vittoria stagionale del Bianco è firmata da Maestu, autore di una doppietta in casa del Melito; doppietta anche per il Giovane Persico che regala anch'esso la prima vittoria in stagione all'Atletico Maida. La più pesante però, considerando la partita e l'avversario, è quella di Pelle dal momento che consente al Gioiosa Ionica (tra le candidate alla vittoria finale) di imporsi sul Pizzo per 3-1.

La Top 11 della seconda giornata