Trentasei gol fatti, quinto posto in classifica e una sola sconfitta (contro il lanciatissimo Gioiosa Ionica) nelle ultime dieci giornate di campionato: questi sono solo i numeri più in superficie di una Bovalinese che sta continuando a primeggiare nel campionato di Promozione B. La compagine amaranto si sta facendo spazio tra le pretendenti ai vertici, dimostrando peraltro di meritare tale andamento.

Bomber Gliozzi

Un meccanismo ben oliato e plasmato interamente da mister Maurizio Lanzaro, il quale ha saputo dare un assetto tecnico/tattico al suo scacchiere. Tra le pedine più rappresentative e decisive, rientra senza dubbio Matteo Gliozzi. L'attaccante venticinquenne sta dando un contributo importante alla causa e a parlare sono i numeri. Intervistato ai microfoni di LaC News24, il centravanti amaranto parte dal pareggio esterno contro Sc Soverato: «Abbiamo affrontato una delle squadre più forti del campionato peraltro in un campo che, a causa del maltempo, era ai limiti della praticabilità. Noi però abbiamo offerto una grossa prestazione a livello di concentrazione e aggressività e, alla fine, abbiamo strappato un punto».

I numeri

Dando un'occhiata ai numeri, la Bovalinese risulta attualmente la seconda squadra più prolifica nella cosiddetta zona Cesarini (dall'ottantesimo al novantesimo) con ben nove centri (solo la Pro Pellaro ha fatto meglio. Ecco il pensiero di Gliozzi: «Siamo un bel gruppo giovane, con quasi tutti i ragazzi che sono nati dopo il 2000. Inoltre ci divertiamo e la società non ci mette pressione, ovviamente ora che siamo lì sopra cercheremo di prendere un piazzamento play off. Il dato dei gol negli ultimi minuti, poi, testimonia il merito dello staff e il fatto che cerchiamo sempre il gol fino all'ultimo».

A testimoniare infine l'incisività di Gliozzi nello scacchiere amaranto è il dato che lo vede, attualmente, come il giocatore più prolifico in casa con nove centri: «I numeri certamente parlano chiaro, segno di più tra le mura amiche perché sicuramente nel nostro campo siamo più forti, poi giocare davanti ai propri tifosi dà una spinta in più. A parte questo, la cosa più importante per me rimane il risultato di squadra».