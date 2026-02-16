Guizzo importante quello della Bovalinese, in occasione del ventunesimo turno del campionato di Promozione B, con la compagine amaranto che batte 2-0 il Melito e si affaccia prepotentemente al secondo posto in classifica, distante adesso un solo punto. Davanti ai propri tifosi, la squadra di mister Lanzaro esulta grazie alle reti, entrambi nel primo tempo, di Orlando e Gliozzi. Nella ripresa locali bravi a gestire e a conservare il bottino pieno. Una vittoria importante anche nei numeri, perché la Bovalinese è riuscita a battere una delle squadre più in forma di questo girone di ritorno e peraltro imbattuta nel 2026.

Parla Lanzaro

Al termine del match si è espresso il tecnico amaranto Maurizio Lanzaro, sicuramente soddisfatto ma con la consapevolezza e la maturità di volare ancora basso: «Il Melito ho avuto il piacere di vederlo nelle uscite precedenti a questa e posso dire che contro il Gioiosa Ionica meritava di vincere e alla sfida ci arrivava con alle spalle quattro vittorie e un pareggio. Anche contro di noi ho visto una squadra in gran forma ma i miei giocatori erano stati già avvisati e sono stati bravi a fare ciò che dovevano fare. Siamo stati bravi a sbloccarla e poi a gestirla, trovando anche il secondo gol».

Insomma, tutto è ancora aperto in ottica play off vista la sottile differenza e con tanti scontri diretti ancora da giocare: «Sapevamo - continua Lanzaro - che dietro ci sono squadre che stanno facendo un grande campionato come, per esempio, Val Gallico e Pro Pellaro e costruite peraltro per i vertici. Domenica prossima sarà una giornata cruciale perché si affronteranno la prima contro la seconda e sarà fondamentale per il cammino della stagione, perché chi vince darà uno schiaffo forte sul tavolo delle pretendenti. Noi dovremo andare in casa del Capo Vaticano e cercare il bottino pieno, per proseguire il nostro personale percorso».