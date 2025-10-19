Sembra viaggiare a vele spiegate la Bovalinese che, almeno per qualche ora guarderà tutti dall'alto in basso. In occasione del sesto turno del campionato di promozione B, infatti, la compagine amaranto torna da Melito con tre punti preziosissimi e aggancia momentaneamente in vetta la Deliese, a quota 13 punti. Finisce 0-1 il match allo stadio "Saverio Spinella" grazie alla rete decisiva di Chacon. Insomma, sogna con importanti ambizioni il Cavallo amaranto.

Parla Lanzaro

Nel post partita si è espresso il tecnico Maurizio Lanzaro: «Diciamo che è stata una partita molto difficile, ma sapevamo che andavamo ad affrontare questo tipo di match. Il Melito veniva da cinque sconfitte consecutive ma, in questa partita, ha dimostrato di essere viva e ci ha reso la vita difficile. Noi abbiamo fatto la nostra partita e siamo venuti qui per giocarcela a viso aperto contro una formazione che, a mio avviso, possiede buoni elementi in rosa. Spero esca al più presto da questo momento buio».

Vittoria importante dunque, anche se il tecnico qualcosa da migliorare la trova sempre: «Quando se ne ha l'opportunità, si deve fare gol ed è ciò che ho detto ai miei calciatori. Ogni partita diventa difficile se non la si chiude per tempo e noi dobbiamo imparare questo, soprattutto se vogliamo stare nelle zone alte di classifica». Per la compagine amaranto, nel prossimo turno, ci sarà l'impegno interno contro il Capo Vaticano.