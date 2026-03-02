La Deliese vede gli spettri della sconfitta, poi il pareggio nel finale che evita lo scivolone. La capolista torna indenne dall'insidioso campo della Bovalinese, in un match di alta classifica e contro una squadra che ambisce ai playoff. La compagine di Parentela trova il pari nel finale con Kebe, che pareggia l'iniziale vantaggio di Giampaolo. Il primo posto è sempre in custodia, ma adesso il Gioiosa Ionica è a sole due lunghezze.

Parla Parentela

Nel post gara si è espresso il tecnico amaranto, Andrea Parentela: «Partita giocata, da parte nostra, in maniera impeccabile. Una sfida molto tattica e con le linee di passaggio chiuse, dunque si poteva sbloccare solo con episodi o con qualche errore. Nel nostro momento migliore Salome, nell'uno contro uno, poteva fare molto meglio e siglare il vantaggio. Di conseguenza, nella ripartenza loro hanno trovato il gol del vantaggio ma noi non ci siamo disuniti e alla fine siamo riusciti a trovare un pareggio meritato. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla perché abbiamo premuto sull'acceleratore senza rischiare alcunché. peccato perché abbiamo trovato il pareggio tardi e avevamo l'inerzia dalla nostra parte, quindi potevamo anche vincerla. Accettiamo il verdetto del campo perché i ragazzi hanno dato tutto».