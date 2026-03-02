La compagine amaranto trova l'1-1 in trasferta grazie a Kebe: «Ai ragazzi non posso rimproverare nulla perché abbiamo premuto sull'acceleratore senza rischiare nulla»
La Deliese vede gli spettri della sconfitta, poi il pareggio nel finale che evita lo scivolone. La capolista torna indenne dall'insidioso campo della Bovalinese, in un match di alta classifica e contro una squadra che ambisce ai playoff. La compagine di Parentela trova il pari nel finale con Kebe, che pareggia l'iniziale vantaggio di Giampaolo. Il primo posto è sempre in custodia, ma adesso il Gioiosa Ionica è a sole due lunghezze.
Parla Parentela
Nel post gara si è espresso il tecnico amaranto, Andrea Parentela: «Partita giocata, da parte nostra, in maniera impeccabile. Una sfida molto tattica e con le linee di passaggio chiuse, dunque si poteva sbloccare solo con episodi o con qualche errore. Nel nostro momento migliore Salome, nell'uno contro uno, poteva fare molto meglio e siglare il vantaggio. Di conseguenza, nella ripartenza loro hanno trovato il gol del vantaggio ma noi non ci siamo disuniti e alla fine siamo riusciti a trovare un pareggio meritato. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla perché abbiamo premuto sull'acceleratore senza rischiare alcunché. peccato perché abbiamo trovato il pareggio tardi e avevamo l'inerzia dalla nostra parte, quindi potevamo anche vincerla. Accettiamo il verdetto del campo perché i ragazzi hanno dato tutto».