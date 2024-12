A tre giornate dalla fine del girone di andata non si riesce ancora a capire chi possa proclamarsi Campione d'Inverno. Insomma, regna tanto equilibrio nel campionato di Promozione (Girone B) come testimoniano le prime quattro squadre racchiuse in soli tre punti.

Qualcuno di certo dovrà pur spuntarla ma lo si scoprirà a tempo debito. Nel frattempo spazio alla tredicesima giornata che si aprirà, come di consueto, sabato. Ecco il programma.

L’anticipo

Come accennato, il weekend dilettantistico si apre come di consueto sabato, con l'anticipo. Stavolta ad aprire la giornata saranno Bovalinese e Melicucco. Una sorta di testa-coda tra due umori differenti. La Bovalinese, terza in classifica, rincorre innanzitutto la sua sesta vittoria nelle ultime sette gare di campionato mentre il Melicucco, dal canto suo, deve dare continuità al successo di sette giorni fa e lasciare l'attuale ultimo posto. Tra i dati emersi, risulta come la squadra di Frascà sia tra le più prolifiche nel primo tempo mentre, quella biancorossa, tra le più prolifiche in trasferta.

Il programma della domenica

Si arriva così alle gare della domenica, tutte in contemporanea a partire dalle ore 14:30. In campo innanzitutto le prime due della classe, Gioiosa Ionica e Virtus Rosarno.

La capolista, reduce da sette vittorie nelle ultime sei gare, ospita una Deliese da non sottovalutare e che sta ripartendo sotto la cura Parentela. Proprio quest'ultimo ha iniziato la sua esperienza con il club con un calendario in salita dal momento che, prima si questa trasferta, c'è stata quella di Rosarno.

Gioiosa Ionica con il miglior attacco e con più reti fatte in casa. Per la Deliese potrebbe essere uno degli ultimi treni per riavvicinarsi alla zona play off.

Sarà di scena a Bianco invece la Virtus Rosarno. Il club amaranto ci andrà con l'obiettivo dei tre punti, in modo da arrivare nel miglior modo possibile al big match della penultima giornata proprio contro l'attuale capolista.

Deve scuotere subito la testa e riprendersi lo Stilomonasterace che, dopo il pesante poker subito settimana scorsa, deve riprendere la corsa anche se di fronte ci sarà un Melito che deve risalire la china. I gialloblù, inoltre, devono anche pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia Dilettanti.

Reduci da due sconfitte, invece, San Nicola-Chiaravalle e Pro Pellaro. I primi devono rilanciarsi e lasciare la zona di limbo della classifica mentre, i bianconeri, devono difendere la zona play off.

Chi deve darsi uno slancio è anche il Guardavalle, con i giallorossi che ospiteranno il quotato Val Gallico. Una sfida, questa, intrisa di ambizioni dal momento che i tre punti sono preziosi sia da una parte che dall'altra. Se i padroni di casa non vincono, complicherebbero la corsa alla salvezza mentre, se a non vincere sarebbe la formazione gallicese, ad allontanarsi (quasi irrimediabilmente) sarebbe la zona di vertice.

Sale invece l'attesa per il derby tra Atletico Maida e Caraffa, con questi ultimi che vorranno vendicare la doppia sconfitta dello scorso anno (3-0 e 1-5). Chiude il programma Capo Vaticano-Africo, con i neroverdi tra i più prolifici nel secondo tempo.