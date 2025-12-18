Un sogno a occhi aperti... o quasi. La Deliese continua a macinare punti nel campionato di Promozione B rimanendo saldamente in vetta alla classifica dopo metà stagione. Manca infatti una sola giornata al termine del giro di boa e la compagine amaranto si sta imponendo in un torneo altamente competitivo. Organizzazione, perseveranza e cura maniacale del dettaglio stanno facendo grande la squadra di mister Andrea Parentela.

Parla Licastro

I numeri parlano chiaro, legittimandone il primato, e tra essi c'è anche l'etichetta della miglior difesa con sole tre reti subite. Un muro invalicabile custodito da Mattia Licastro. Proprio il portiere si esprime, in esclusiva, ai microfoni di LaC News24: «Credo che i risultati ottenuti e che stiamo ottenendo non siano frutto del caso, soprattutto dopo l'arrivo di mister Parentela, basti pensare che da quando è arrivato un anno e mezzo fa abbiamo subito solo tre sconfitte. Oltre all'aspetto tecnico-tattico, penso che la nostra fora più grande sia il gruppo dal momento che siamo molto affiatati».

Insomma, di certo non era questo l'obiettivo principale della vigilia, ma adesso non lo si può più ignorare: «Considerando le ambizioni iniziali, essere lì è certamente una sorpresa per tutti, ma adesso che siamo in ballo è giusto che dobbiamo continuare a ballare e giocarcela fino alla fine, poi trarremo le nostre conclusioni». allo stesso tempo, però, Licastro vola basso: «A oggi dirti che vinceremo il campionato non me la sento anche perché il campionato vero inizierà nel girone di ritorno».

La finale di Coppa

Insomma, un percorso immacolato e con una Deliese protagonista inaspettata ma lieta. E c'è un altro appuntamento che sta contribuendo a rendere ancora più speciale questo cammino: «La conquista della finale di Coppa Italia Dilettanti è la ciliegina sulla torta. Di fronte avremo una squadra di categoria superiore come la DB Rossoblù Luzzi che certamente rispetteremo, ma ce la giocheremo fino in fondo».