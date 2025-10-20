La formazione amaranto batte 4-0 vibonesi ed è prima in solitaria. Il tecnico: «Avevo tutta la rosa al completo e ho scelto gli undici migliori, senza farmi influenzare dai nomi»

La Deliese continua a viaggiare spedita nel campionato di Promozione B e, dopo sei giornate, è ancora saldamente al comando della classifica in solitaria, a quota 16 punti e con un solo gol subito. Anche ieri la compagine amaranto ha dimostrato tutto il suo valore e la sua potenza qualitativa, mettendo all'angolo il Pizzo battuto per 4-0 grazie alla doppietta di Kebe e alle reti di Ibarguen e Salomè, senza dimenticare il calcio di rigore neutralizzato da Licastro sullo 0-0.

Le parole di Parentela

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, ecco le parole del tecnico Andrea Parentela: «Innanzitutto affrontata una squadra forte e organizzata. Sono tre punti pesanti che ci devono fare capire che se andiamo a mille, come successo da ventesimo minuto in poi, allora possiamo fare bene, se invece giochicchiamo e non mettiamo quella pressione che siamo abituati a mettere, allora rischiamo come successo nel caso del calcio di rigore. nel complesso abbiamo disputato una buona gara, con qualche distrazione dei singoli che ci può stare. La classifica del Pizzo non doveva ingannarci e l'abbiamo preparata come dovevamo. Avevo tutta la rosa al completo e ho scelto gli undici migliori, senza farm influenzare dai nomi».