Era nell'aria già da qualche settimana e, adesso, finalmente è arrivata anche l'ufficialità. La situazione complicata, e disperata, dell'Africo è stata affidata ad Alberto Criaco. Sarà lui infatti a guidare la compagine africese nella seconda parte di stagione, prendendola all'ultimo posto in classifica e con soli tre punti in cascina.

la scelta

Una scelta coraggiosa da parte del tecnico e audace da parte della società che con questa manovra ha dimostrato di non aver proprio mollato la presa e di crederci. Criaco, inoltre, non è l'ultimo arrivato e parla il suo curriculum per lui con le esperienza sulle panchine di Bovalinese, Brancaleone e Ardore e con esiti positivi e a tratti storici soprattutto con le prime due. È un profondo conoscitore sia dei campionati di Promozione che di quello di Eccellenza. Una scelta non solo intelligente visto il profilo di alto spessore, ma anche di attaccamento dal momento che lo stesso Criaco ha origini di Africo e dunque questa causa è come se gli appartenesse personalmente.

Inizia la sfida

Alberto Criaco ha accettato l'incarico della dirigenza e del direttore sportivo Leo Criaco dopo che la squadra è stata rafforzata in tutte le parti dell'organico giocatori. E a proposito di nuovi giocatori, l'Africo ha acquistato il portiere Ciancio e il centrocampista Fittaioli che potrebbero esordire già domenica contro il forte Val Gallico. Criaco che dirige da qualche giorno gli allenamenti della squadra è chiamato a un compito difficile ma si è detto fiducioso e consapevole di poter dare il proprio contributo alla squadra che in questo campionato ha bisogno di sicurezza nei propri mezzi.