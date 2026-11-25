Il dodicesimo turno del campionato di Promozione B promette scintille e possibili scossoni nelle zone nobili della graduatoria, con la concreta possibilità di rimescolare le gerarchie tra le prime tre della classe. I riflettori sono tutti puntati sul big match domenicale tra la capolista Bovalinese, fin qui schiacciasassi a punteggio pieno con undici vittorie su undici, e lo Sporting Polistena, primo inseguitore staccato di cinque lunghezze. Terzo incomodo, a meno quattro dai polistenesi e a meno nove dalla vetta, c’è l’Africo di mister Alberto Criaco: una squadra in piena rincorsa che sarà spettatrice interessata della sfida di domenica, a patto però di superare prima l’ostacolo Roccella nell’anticipo del sabato per garantirsi comunque di rosicchiare punti ad almeno una delle due battistrada.

Solidità ritrovata e vietato sbagliare

Tra i pilastri dello scacchiere tattico africese spicca Juan De Stefano, centrocampista classe 2001 divenuto punto fermo della formazione. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di LaC News24, il giocatore ha fotografato con lucidità il momento attraversato dal gruppo: «Purtroppo abbiamo perso punti in precedenza ma, ciò che conta, è che siamo lì e il campionato è ancora lungo. Abbiamo perso un po' di terreno, ma adesso la squadra è più solida e ha trovato una sua quadra, inoltre ha più fiducia in sé stessa. La classifica certamente è importante e siamo consapevoli che non possiamo più perdere punti, l'importante però è rimanere lì».

Testa al Roccella prima di guardare agli altri campi

Per poter sfruttare a pieno lo scontro diretto tra le prime due, l'Africo è chiamato a non fallire l'impegno casalingo del sabato. Un concetto ben chiaro nella mente di De Stefano, che rifiuta ogni distrazione legata ai risultati altrui: «Questa domenica sarà un turno importante non solo per noi, ma anche per il big match di vertice. Noi dobbiamo restare lì sopra e fare il nostro dovere, ciò che accade altrove non ci compete. Il nostro compito è rimanere pronti quando ci sarà il tempo di approfittarne».

La rincorsa alla Bovalinese: «Manca ancora tutto il girone di ritorno»

Nonostante il ruolino di marcia finora perfetto della Bovalinese e un divario di nove punti da colmare, nello spogliatoio dell'Africo non si respira affatto rassegnazione. La convinzione del classe 2001 è che i giochi siano ancora ampiamente aperti: «Non ci nascondiamo e la Bovalinese sta facendo un grandissimo campionato, ma ancora non è stato fatto nulla di concreto. Inoltre manca tutto il girone di ritorno e potrebbero cambiare molte cose. L'importante è che noi rimaniamo lì e a non sbagliare».