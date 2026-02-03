Le ultime due settimane sono state altamente indicative per l'Ardore che ha ripreso pienamente a correre e a farlo anche bene. In occasione della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, le Aquile amaranto si aggiudicano il delicato big match di alta classifica contro Sc Soverato. Un 2-1 maturato grazie a un eurogol di Milara e alla rete del nuovo acquisto Marques. altra pesante affermazione dopo quella di Gallico che proietta la squadra di mister Panarello in piena zona play off.

Parla Minniti

Al termine della gara si è espresso il presidente dell'Ardore, Eugenio Minniti, ai microfoni di LaC News24: «Loro giocano bene ma sono stati poco cattivi sotto porta, per il resto è stata una bella gara. Grande prestazione dei nuovi acquisti, con Milara che ha siglato il suo sesto gol in cinque partite, mentre anche Marques è andato a segno. Abbiamo offerto una prestazione maschia e di sacrificio, ma volevamo i tre punti perché il nostro campionato è iniziato una settimana fa a Gallico e adesso ce lo giochiamo in casa, senza dimenticare che non abbiamo più mele marce nello spogliatoio e il gruppo adesso è unito».

Successo pesante anche perché permette di accorciare proprio su Sc Soverato, attualmente terza in classifica, distante quattro lunghezze: «A inizio stagione avevamo allestito una squadra da play off - continua Minniti - poi nel mercato invernale abbiamo fatto un po' di cambiamenti e con i nuovi che dovevamo ambientarsi ma voglio precisare che fino all'ultima giornata del girone di andata, contro la capolista Deliese, noi eravamo terzi a quattro lunghezze dalla vetta. Da lì varie situazione hanno influito sulle sconfitte contro Africo e Sporting Polistena».