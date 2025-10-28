Non molla la presa la Deliese che, dopo sette giornate, si tiene stretta la vetta anche dopo il big match contro il Gioiosa Ionica. Alza il muro invece il San NicolaChiaravalle Soverato mentre continua la sua corsa la Bovalinese. Con la settima giornata in archivio, ecco stilata la settimanale top 11, da parte della redazione sportiva di LaC News24, del girone B di Promozione.

Ritorna in top mister Andrea Parentela: la Deliese esce indenne dallo scontro diretto contro il Gioiosa Ionica ma, più di questo, anche con la porta inviolata e con sei clean sheets su sette gare e un solo gol subito. Inoltre su trenta panchine amaranto, lo stesso Parentela conta solo tre sconfitte e sta facendo sognare Delianuova. Tutti numeri che legittimano la sua terza nomination in top 11 stagionale.

La difesa

I guantoni della porta rimangono ben fissi sulle mani di Mattia Licastro. Il portiere della Deliese è tra i principali artefici del pari esterno nella supersfida, con almeno tre interventi decisivi. Nella difesa a tre un'altra pedina maturata da questa partita, ovvero Vincenzo Aquino del Gioiosa Ionica. Bene anche Orlando della Bovalinese ma, tra tutti, spicca il giovanissimo Mammone (classe 2007) del Taurianova che è andato anche in gol nel pareggio contro l'Ardore.

Il centrocampo

Arrivando a centrocampo, ritrova la top 11 per la prima volta quest'anno Thiago Portesi. Arma in più del San NicolaChiaravalle Soverato, il calciatore è andato a segno nel match esterno in casa del Melito. in gol anche Catalano che, domenica dopo domenica, si conferma sempre più al cento del gioco gallicese. Non segnano, ma fanno sentire la loro presenza qualitativa e quantitativa sia Motta dell'Ardore che Romero del Gioiosa Ionica.

L’attacco

Si arriva così al tridente d'attacco che vede le doppiette di Scalese e Gonzalez. Decisiva quella dell'attaccante dell'Atletico Maida, nella vittoria esterna per 1-2 sul campo del Taverna. Rompe il ghiaccio Gonzalez, il nuovo acquisto del Pizzo mette a segno i primi due gol nella sestina rifilata all'Africo. Bilancia l'ago bianconero Sapone che, nella vittoria per 3-0 della Pro Pellaro sullo Sporting Polistena, prima sigla la rete del vantaggio e poi confeziona l'assist per il raddoppio firmato dal giovane Zagari.