All'indomani del pareggio sul campo dell'Atletico Maida, la dirigenza ha optato per lo scossone in panchina. La compagine catanzarese è attualmente terza e con tutti gli obiettivi ancora in corsa

Scossone in casa San Nicola Chiaravalle Soverato poiché, all'indomani del pareggio sul campo dell'Atletico Maida e valido per la ventunesima giornata del campionato di Promozione B, la società ha deciso per la sterzata in panchina. Ufficiale infatti l'esonero di mister Sisi.

La decisione

Il comunicato è arrivato nella tarda serata di lunedì: «L'Asd San Nicola Chiaravalle Soverato comunica che mister Domenico Sisi non sarà più l'allenatore della prima squadra. Grazie per averci portato in alto in questi ultimi diciannove mesi, per averci fatto sognare e per averci dato l'opportunità di conoscere una delle persone più buone, serie e professionali dell'intero panorama calcistico calabrese. Grazie per il tuo essere mite, per la cura che ci hai messo nello svolgere il tuo lavoro, per il rispetto che hai sempre avuto per lo staff, per i dirigenti, per i collaboratori e per tutti i calciatori della rosa. Siamo sicuri che non ci metterai tanto a trovare una nuova squadra ed affrontare una nuova avventura, con la serietà e la professionalità che ti contraddistinguono».

I possibili successori

Una decisione sicuramente non attesa, anche perché non c'era aria di crisi e con la squadra che è attualmente al terzo posto in classifica. Si paga forse lo scotto delle ultime tre gare senza vittoria che hanno fatto leggermente perdere terreno dalla vetta. Nel frattempo la dirigenza si sta guardando attorno e avrebbe già puntato qualche nome come Alfonso Caruso e Francesco Lomonaco ed è proprio tra questi due la vera lotta.