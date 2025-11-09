Regala subito sorprese uno degli anticipi del sabato e, soprattutto, maturata dal campo che sula carta doveva essere quello più "scontato". In occasione della nona giornata del campionato di Promozione B si affrontavano Melito e Deliese nel più classico dei testacoda. La capolista amaranto, infatti, impatta abbastanza inaspettatamente sul campo del fanalino di coda che era ancora a zero in classifica. Ospiti che trovano il vantaggio con il solito Kebe ma, agli sgoccioli dell'intervallo, l'ape punge con Crea.

L'analisi di Parentela

Un pari che garantisce comunque ancora il primo posto alla squadra di mister Andrea Parentela che, nel post gara, si è espresso così: «Abbiamo creato tanto e sbagliato tanti gol, anche per la bravura del loro portiere, ma è anche vero che non siamo riusciti a fare la solita partita. Detto ciò non sono deluso poiché siamo ancora alla guida della classifica e lo siamo fin dalla prima giornata, di conseguenza dobbiamo prendere questo pareggio come un insegnamento. Accetto con tranquillità e armonia il verdetto del campo, ma anche se avessimo vinto non sarei stato contento».

E ancora: «Dobbiamo analizzare bene la gara e lavorare sugli errori fatti, anche perché sul gol loro c'è stata poca lucidità da parte dei due difensori. dobbiamo anche capire che prima o poi una partita sottotono a livello fisiologico l'avremmo fatta, non si può andare sempre a mille all'ora come stavamo facendo noi sin dall'inizio. Ora ripartiamo».