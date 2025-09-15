Era importante partire bene, soprattutto considerata l'elevata competitività del campionato di Promozione B. Primo tassello messo in archivio per il San Nicola-Chiaravalle Soverato che, al debutto stagionale, evita ogni eventuale buccia di banana della prima giornata e piega 1-0 a domicilio l'Asd Pizzo. Buona la prova dei ragazzi di mister Domenico Sisi che vincono grazie al decisivo gol, nel corso della ripresa, siglato dal neo entrato Wilson.

Buon debutto

Nel post gara, ai microfoni ufficiali di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico Sisi: «Devo dire che è stata una bella vittoria, anche perché venivamo da una settimana dove abbiamo pagato tantissimo le due gare di Coppa Italia Dilettanti anche a causa di alcuni giocatori acciaccati o non ancora a meglio della condizione. Nel complesso è stata una partita sofferta ma lo sapevamo, anche perché la compagine napitina era ben messa in campo. Dal canto nostro, abbiamo sbagliato fin troppe occasioni da gol e di conseguenza torniamo a casa con un solo gol segnato. Dobbiamo essere più cinici, perché abbiamo davvero sbagliato l'inverosimile, inoltre siamo stati ingenui a non chiuderla e questo deve farci rimanere con i piedi per terra e capire che se non si chiudono prima queste partite, si rischia di inciampare».

Primi tre punti dunque che sono importanti, considerando l'inizio del calendario: «Abbiamo un inizio difficilissimo se consideriamo che oltre al Pizzo, adesso dovremo affrontare in fila Val Gallico, Gioiosa Ionica e Ardore che sono le tre candidate per la vittoria finale. Dovremo comunque farci trovare pronti ed essere più cinici».