La Deliese che corre e il Gioiosa Ionica che insegue a un punto di distanza, e con lo scontro diretto tra una settimana. Anche nel ventunesimo turno il campionato di Promozione B non si è fatto mancare nulla e, come settimanalmente accade, viene raccontato in ogni suo dettaglio dalla redazione sportiva di LaC News24 attraverso la top 11 dei migliori di giornata. Partendo dall'allenatore, stavolta il tecnico chiamato a gestire il team ideale è Maurizio Lanzaro. Il mister della Bovalinese sta viaggiando nelle zone alte della classifica e ieri si è portato a un solo punto dal terzo posto.

La difesa

Stavolta il modulo scelto è quello del 4-3-3. Poche emozioni e pochi interventi degni di nota nello 0-0 tra Pro Pellaro e Africo, ma si premia il portiere ospite per il clean sheet esterno contro una squadra costruita per le zone alte. In difesa ecco innanzitutto le spinte laterali di Barletta e Serico, rispettivamente di Sc Soverato e Val Gallico, mentre i due centrali sono Orlando della Bovalinese (peraltro in gol) e Luciano dell'Africo.

Il centrocampo

Si arriva così al centrocampo che vede premiati i giovani: in gol innanzitutto Salerno e Paparo, rispettivamente in forza ad Atletico Maida e Ardore, ma non bisogna dimenticare la bella prestazione di Giufrè con la maglia della Pro Pellaro.

L’attacco

Nel tridente d'attacco spicca ancora una volta Pelle del Gioiosa Ionica, doppietta per l'attaccante che sta trascinando verso la vetta il club biancorosso. In gol anche Mathibedi che non ci ha messo molto a prendersi lo Sporting Polistena, mentre la capolista Deliese ringrazia Angulo per il gol vittoria in casa del Pizzo.