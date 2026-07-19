Il calciomercato dilettantistico non conosce sosta in questa calda estate. Nel girone B di Promozione i motori sono ormai su di giri, con due società in particolare che stanno rubando la scena a suon di colpi da novanta: lo Sporting Polistena e l'Atletico Maida. Entrambe le compagini stanno ridisegnando i propri organici con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagoniste nella prossima stagione.

Sporting Polistena, ecco Salome

Il grande colpo di giornata lo mette a segno la compagine polistenese, che regala a mister Francesco Ferraro uno dei profili più ambiti dell'intero panorama calcistico calabrese: David Salome. L’attaccante classe 1996 è stato il trascinatore assoluto della Deliese nella cavalcata trionfale dell'ultima stagione.

Salome vanta un curriculum di assoluto spessore, cresciuto calcisticamente in Spagna (dove ha vestito maglie prestigiose come quelle di Elche, Getafe, Alcoyano, Hércules ed Eldense) e impreziosito dalle presenze con la Nazionale della Guinea Equatoriale. Specialista in promozioni, ha già vinto due campionati di fila (con la Santarcangiolese in Basilicata e con la Deliese lo scorso anno, dove ha timbrato il cartellino per 11 volte).

Entusiasta il Direttore Sportivo rossoverde, Vincenzo Ciccia: «Con l’innesto di Salome chiudiamo un tassello fondamentale per la nostra rosa. Abbiamo puntato su un profilo che unisce caratura tecnica e forza fisica. La sua capacità di incidere costantemente sotto porta è sotto gli occhi di tutti, ma ciò che ci ha convinti maggiormente è la sua mentalità: un professionista esemplare, capace di portare disciplina e spirito di sacrificio all’interno dello spogliatoio. Siamo certi che il suo apporto sarà decisivo per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati».

Atletico Maida, tango argentino in attacco

Non resta a guardare l'Atletico Maida. Dopo il ribaltone in panchina e il ritorno di Vincenzo Zaccone nel ruolo di direttore sportivo, la società giallorossa ha piazzato una firma internazionale. Arriva alla corte maidese Ciro Javier Britez, attaccante argentino classe 2000. Anche lui reduce dall’esperienza nel calcio spagnolo (Manzanares, Villa, Campillo e Rayo Alcobendas), Britez è una punta di movimento, nota per la grande generosità nel lavoro per la squadra e un ottimo fiuto del gol. Per lui accordo annuale con opzione per il secondo anno.

Oltre ai volti nuovi, l'Atletico Maida punta sulla continuità e annuncia un importantissimo doppio rinnovo nel reparto arretrato: Michienzi e Grande.

Per Alessio Michienzi sarà la quarta stagione consecutiva in giallorosso. Una pedina ormai imprescindibile per affidabilità, continuità di rendimento e attaccamento alla maglia. Grande è un difensore roccioso e vero leader dello spogliatoio. Oltre a garantire solidità dietro, Grande è un'arma letale sui calci piazzati, come dimostrano le 4 reti messe a segno nello scorso campionato.