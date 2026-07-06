Il calciomercato dilettantistico entra ufficialmente nel vivo in questo avvio di luglio. Le trattative si fanno sempre più calde e, nelle ultime ore, i riflettori si sono accesi in particolare sul girone B di Promozione, dove Bovalinese e Catona hanno messo a segno due operazioni di primissimo piano tra conferme d'autore e nuovi volti da copertina.

Bovalinese: la certezza si chiama Matteo Gliozzi

In casa Bovalinese la priorità era blindare i propri gioielli e la missione è compiuta: è ufficiale il rinnovo di Matteo Gliozzi. Giocatore tecnico, intelligente e dalla straordinaria disponibilità tattica, Gliozzi rappresenta l'identikit del calciatore perfetto per ogni allenatore. Capace di adattarsi a qualsiasi esigenza della squadra e di cambiare il ritmo della partita, mette da sempre il collettivo davanti a tutto.

Ma Gliozzi è soprattutto concretezza e classe: il suo mancino è un'arma letale, specialmente sui calci piazzati. Qualità che, nelle ultime due stagioni, gli hanno permesso di mettere a segno ben 29 reti: un bottino straordinario per un giocatore che, per caratteristiche, non nasce come punta centrale. La Bovalinese riparte da una delle sue certezze più assolute.

Catona, il primo colpo è Togola

Non sta a guardare il Catona, neopromosso nel campionato di Promozione B e intenzionato a recitare un ruolo da protagonista. Il nuovo direttore sportivo del club, Roberto Antonelli, ha rotto gli indugi piazzando il primo, importante innesto della nuova stagione: si tratta di Mamadou Togola, classe 2001.

Togola è un esterno d'attacco rapido, dotato di ottima tecnica e con una grandissima voglia di mettersi in mostra. Il suo è un profilo di assoluto spessore per la categoria: cresciuto calcisticamente nel prestigioso settore giovanile del Parma, ha poi maturato esperienze importanti con le maglie di: Recanatese, Carpi, Brescello e Salsomaggiore. Un bagaglio calcistico e umano di livello che il giovane attaccante è pronto a mettere a disposizione del Catona, iniziando questa nuova sfida con l'entusiasmo e la determinazione di chi vuole dimostrare tutto il proprio valore.