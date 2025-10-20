Tris della Pro Pellaro in casa dell'Africo, con la compagine bianconera che asfalta a domicilio l'Africo per 0-3 e sale a quota nove punti in classifica, inanellando peraltro il quarto risultato utile consecutivo. Partita che si sblocca alla mezz'ora del primo tempo grazie al solito Mesenguez mentre, a inizio riresa, Pasini raddoppia. Il definitivo tris è a firma ancora una volta di un implacabile Mesenguez.

Le parole di Verduci

Nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News 24, si è espresso il direttore generale bianconero Enzo Verduci: «Era importante prendere tre punti oggi, al cospetto di un Africo che sicuramente non ha la classifica che meriterebbe, nonostante sia una squadra molto giovane, e sono certo che la società cercherà di irrobustire la rosa. La Pro Pellaro diciamo che è più pronta per giocare questo tipo di partite rispetto all'Africo».

Prosegue, come detto, la striscia positiva: «Questa è una squadra costruita per fare bene, lo ribadisco e inoltre, come ho detto in tempi non sospetti, possiamo essere una delle squadre che possono recitare un ruolo da protagonista in questo girone. Questa classifica, a mio avviso, ci vede con 3-4 punti in meno che i ragazzi avrebbero indubbiamente meritato, ma il calcio ci insegna che non sempre, quando si merita la vittoria la si ottiene».