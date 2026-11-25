Non è sicuramente un momento facile per il Val Gallico che, arrivato a fine novembre, rischia di aver complicato — seppur non compromesso definitivamente — la corsa verso la zona playoff. La compagine gallicese è infatti ferma a quota undici punti, appena un gradino sopra la soglia playout e con un bottino di una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. Un ruolino di marcia troppo magro se rapportato al valore tecnico di un organico costruito per ben altre ambizioni.

Il doppio scontro al vertice e la svolta in panchina

A pesare sul bilancio recente è stato anche il calendario, che ha messo i reggini di fronte alle attuali prime due della classe e battistrada del campionato. Un doppio confronto dal quale il Val Gallico è uscito con le ossa rotte: sconfitte sulla carta più "giustificabili" rispetto ai passi falsi precedenti, ma che hanno fatto da preludio allo scossone. Proprio all'indomani della caduta interna contro lo Sporting Polistena, infatti, mister Fabio D'Agostino ha rassegnato le proprie dimissioni, immediatamente accolte dalla dirigenza che ha così ufficializzato la fine del rapporto sportivo.

Il saluto e la gratitudine del club

Nonostante l'epilogo anticipato, il divorzio si consuma nel segno della stima reciproca, come sottolineato dalla nota diramata dalla società per salutare il tecnico e i suoi stretti collaboratori: «Al di là del percorso sportivo, che lascia comunque importanti frutti, resta indiscutibile il profondo legame di mister D’Agostino con il territorio e con questi colori, di cui rappresenta da sempre una bandiera. Passione, cuore, senso di appartenenza e spirito di gruppo sono valori che ha saputo incarnare in ogni circostanza, mettendosi al servizio della società con rispetto, impegno e dedizione. L’intera società rivolge all’uomo e all’allenatore D’Agostino un sincero ringraziamento per quanto ha dato al club, nella sua storia recente e passata.

Un altrettanto sentito ringraziamento va ai suoi collaboratori, il preparatore atletico Natale Cogliandro e il Collaboratore Tecnico Andrea Facciolo, professionisti esemplari e, prima ancora, persone di grande spessore umano e morale, che hanno condiviso questo percorso con valori veri, serietà, passione e attaccamento».