L'attesa è finita, e un nuovo calcio d'inizio è pronto a essere inaugurato. Questo che verrà sarà il week end del campionato, quello dei gol e del ritorno al calcio. Anche il girone B di Promozione aprirà i suoi battenti, in un raggruppamento infuocato per competitività e qualità. Una mini Eccellenza, guardando le squadre in corsa, e proprio per questo avvincente e che suscita curiosità. Almeno setto-otto squadre sono costruite per i vertici, di conseguenza ogni domenica il big match è servito.

Gli anticipi

Si parte dunque questo week end, con tutte le gare in programma. La stagione si aprirà ufficialmente con tre anticipi: Bianco-Bovalinese, Taurianova-Melito e Val Gallico-Sporting Polistena. Rosa interessante quella della Bovalinese, di scena sul campo di un Bianco partito un po' in ritardo rispetto alle altre. Esordio in casa invece per la neopromossa Taurianova che ospita il Melito, anch'esso partito in ritardo ma che ha dimostrato segnali di crescita nelle due gare di Coppa Italia Dilettanti. Tra i tre, quello più atteso è senza dubbio Val Gallico-Sporting Polistena, con il club gallicese tra le pretendenti alla vittoria finale e quello polistenese deciso a prendersi quantomeno un posto play off. Entrambe usciranno sicuramente con degli spunti.

La giornata inaugurale

Domenica invece il resto della giornata inaugurale, e anche qui ci sono big match (sulla carta) da vertice. Inizia il suo percorso in trasferta il Gioiosa Ionica, altra squadra candidata per la vittoria finale, che sarà però di scena in casa di una Pro Pellaro costruita sapientemente dal ds Verduci e in grado di sgomitare per le prime cinque posizioni. L'Asd Pizzo torna in questa categoria dopo quasi settant'anni e l'esordio (storico) stagionale sarà davanti ai propri tifosi. Una squadra, quella di Surace, costruita per cercare di inserirsi nella zona alta della classifica. L'esordio, nonostante sia casalingo, non è dei più semplici dal momento che di fronte c'è il San NicolaChiaravalle-Soverato che non ha mai nascosto la sua ambizione di confermarsi tra le prime cinque. Da tenere d'occhio anche la sfida tra Atletico Maida e Deliese, due organici di peso e ben strutturati. Vorrà partire subito bene la nobile decaduta Ardore, che inizierà il suo percorso tra le mura amiche, ospitando un Africo in ritardo ma in rapida crescita. Chiude il programma inaugurale Taverna-Capo Vaticano, la neopromossa contro i neroverdi desiderosi di riscatto dopo l'ultima stagione.