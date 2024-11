Dieci giornate di campionato del Girone B di Promozione che non hanno risparmiato sorprese e colpi di scena, confermando l'alto livello di quest'anno e in un campionato che non ha una sua favorita ma solo tante pretendenti alla poltrona più alta: quella che porta all'Eccellenza.

Questo weekend si torna in campo per l'undicesimo turno del Girone B, con le partite tutte in programma in contemporanea, a partire dalle 14:30. La giornata prevede un anticipo del sabato e poi tutto il programma nel pomeriggio domenicale.

L’anticipo

Si parte dunque con Bovalinese-Melito, tra due delle squadre che possiedono enormi potenzialità. I padroni di casa si sono fermati domenica dopo sei risultati utili consecutivi mentre il Melito non vince e non segna da due gare. Da non dimenticare il fatto che la squadra di Cormaci è comunque tra le quattro semifinaliste della Coppa Italia Dilettanti. Sarà sicuramente un match vivo e intenso, anche perché le due formazioni sono state costruite per lottare per la zona playoff.

Il programma della domenica

Prima di analizzare il turno domenicale, c'è da dire che nei giorni scorsi, la decisione della Corte Sportiva Federale, ha ribaltato la sentenza del Giudice Sportivo togliendo la vittoria per 0-3 a tavolino in favore della Virtus Rosarno e disponendo il recupero della partita. Ciò ha visto il balzo in vetta del Gioiosa Ionica e dello stesso Stilomonasterace a quota 19, con il club rosarnese a una lunghezza in meno. Partiamo proprio dalle due squadre interessate della sentenza, con la Virtus Rosarno impegnata sul campo del Guardavalle in una sfida che, dal punto di vista qualitativo pende vistosamente dalla parte della Virtus Rosarno, ma è pur vero che le partite si devono giocare. Lo Stilomonasterace, invece, è impegnato in quello che è senza dubbio il big match di giornata dal momento che verrà a fare visita il Val Gallico che è di gran lunga il miglior attacco del campionato. Tra le due squadre emerge un dato: il Val Gallico è la squadra che fa più gol nel secondo tempo, ma è pur vero che lo Stilomonasterace è quella che ne subisce di meno.

L'altra capolista Gioiosa Ionica ospiterà il fanalino di coda Melicucco che domenica è riuscito a fermare la Deliese. Un testacoda da non sottovalutare, inoltre la squadra di Logozzo deve rimediare alla sconfitta di Pellaro di una settimana fa. Altro match di interesse è quello tra Atletico Maida e Pro Pellaro, con i padroni di casa che devono riprendere contatto con la zona playoff dopo tre turni senza vittoria. Vola sull'entusiasmo delle quattro vittorie consecutive invece il club biancorosso, quinto in classifica e che poi tanta sorpresa non è. deve ritrovare serenità ed equilibrio invece la Deliese dopo le ultime tre gare opache e dopo quanto successo in settimana. La squadra di mister Gambi ospita il Caraffa penultimo ma in ripresa. Sono in cerca di conferme invece San NicolaChiaravalle e Africo, anche per continuare la risalita in classifica.

Delicato, infine, il match tra Capo Vaticano e Bianco tra due squadre che stanno riscontrando difficoltà ma che devono lasciare la zona playout. Il Bianco è al momento la squadra più prolifica in trasferta.