L'attesa è finalmente finita, con i campionati dilettantistici che hanno preso il via nel week end appena trascorso e regalando già le prime emozioni e le prime sorprese. Si preannuncia molto interessante e competitivo il campionato di Promozione (girone B), tra exploit e sorprese che ne certificano l'elevato spessore. Insieme al campionato, però, torna anche la consueta top 11 settimanale stilata dalla redazione sportiva di LaC News24 e che, a fine anno, premierà colui che più volte ci è stato dentro.

La difesa

Ecco allora i primi undici della stagione, con la porta che è inaugurata da Giovanni Audino. Il portiere del San Nicola Chiaravalle-Soverato si porta a casa il primo clean sheet stagionale, peraltro in casa di una squadra ostica come il Pizzo. Linea difensiva di grande esperienza e guidata, innanzitutto, da un gigante come Davide Aquino. Il difensore del Gioiosa Ionica, infatti, è autore della decisiva doppietta che permette al club biancorosso di tornare con un punto dalla trasferta in casa della Pro Pellaro. Esordio positivo anche per Alessandro Bertucci, difensore trentenne dello Sporting Polistena. Non un impegno facile il suo al debutto, dal momento che ha dovuto arginare le frecce offensive di una squadra come il Val Gallico: compito riuscito. A chiudere il terzetto è un nome noto della top 11 degli anni passati: Abdoulaye Kebe. Il possente ed esperto difensore della Deliese è ormai il pilastro della linea arretrata amaranto e già lo scorso anno aveva dimostrato abilità da goleador. Vizio che non ha perso neanche quest’anno dal momento che è andato in gol nel poker rifilato all’Atletico Maida.

Il centrocampo

Un mix interessante viene fuori nella stesura del quartetto di centrocampo, ma soprattutto di qualità. Nell'inaugurale formazione salta fuori innanzitutto il nome di Franco Pasini, con il tuttocampista della Pro Pellaro che fa gli straordinari nel bgi match contro il Gioiosa Ionica, tra le corazzate candidate a vincere il campionato. Chiamata inoltre legittimata dal fatto che l'argentino ha retto bene, nonostante la sua squadra fosse rimasta in dieci per più di un'ora. A presenziare in formazione un'altra vecchia conoscenza della top 11, ovvero Luca Verduci. Il centrocampista, accasatosi quest'anno al Val Gallico, concede una buona prova anche se non coincide con una vittoria gallicese. Chi concede una buona prova e contribuisce come parte attiva al successo dei suoi è Giuseppe Pipicella. Il duttile esterno, cresciuto calcisticamente nel Locri, completa infatti la rimonta sul Taverna siglando il gol del definitivo 1-2, ma con una personalità che parla chiaro. A completare il quartetto di centrocampo è Matheus Motta. Il centrocampista dell’Ardore si prende subito gli applausi con un esordio bagnato dal gol e, peraltro, contro la sua ex squadra (l’Africo).

L’attacco

Gioventù, fame e voglia di emergere molto spesso possono fare la differenza e in questo caso a farla è stato Mattia Romano. Il giovanissimo attaccante del Taurianova Academy, classe 2007, è infatti l'ago della bilancia nello scintillante esordio taurianovese contro il Melito e terminato con un secco 3-0, ma con la doppietta che porta la firma del diciottenne. Altra news entry in questa top 11 inaugurale, dal momento nel tridente rientra anche Wilson Cuero. L'esperto attaccante colombiano infatti decide il match, peraltro da subentrato, in casa dell'Asd Pizzo, dimostrando fin da subito personalità e leadership offensiva. Chiude il tridente Ezequiel Baigorri, dal momento che l’attaccante argentino (classe 2001) dello Sporting Polistena è andato a segno nell’1-1 in casa del quotato Val Gallico.

Pochi dubbi sull’allenatore della settimana, dal momento che Andrea Parentela crea entusiasmo in casa Deliese: straripante il suo esordio in csa dell’Atletico Maida e terminato 0-4.