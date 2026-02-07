Ventesimo turno del campionato di Promozione B alle porte: si apre la fase più decisiva della stagione, poiché da questo momento in poi gli sbagli si pagano e potrebbero risultare fatali. Ecco il programma.

Gli anticipi

Si parte con i consueti tre anticipi del sabato e gli occhi non possono che andare su Melito-Gioiosa Ionica. Sfida interessante perché i padroni di casa sono in buon momento e vogliono incamerare altri punti salvezza, mentre i biancorossi, in caso di vittoria, potrebbero passare almeno una notte in vetta, in attesa della Deliese e mettendole pressione. Non sembra più lo stesso invece il Val Gallico, che ha quasi mollato tutti gli obiettivi pre-stagionali. I gallicesi ospiteranno il Taverna, squadra con disperato bisogno di punti per non finire nella zona play out.

Il terzo anticipo è il derby tra Sporting Polistena e Taurianova, due squadre che a piccoli passi stanno centrando la salvezza.

Le gare della domenica

Toccherà alla Deliese rispondere al Gioiosa Ionica, con gli amaranto chiamati a difendere la vetta dalle grinfie dei biancorossi, che potrebbero trovarsi primi per una notte. La Pro Pellaro, ospite di mister Parentela, non sarà però un avversario semplice, essendo in piena lotta per i primi cinque posti.

Molto indicativa per i primissimi posti sarà la sfida tra Sc Soverato e Bovalinese, entrambe reduci da una sconfitta e con la posta in palio che vale il terzo posto. I padroni di casa devono rialzarsi. In netta ripresa l'Ardore, che vuole approfittare dello scontro sopra citato per puntare alla terza piazza. Le Aquile però devono prima battere l'Atletico Maida davanti ai propri tifosi e poi guardare altrove.

Derby tutto vibonese quello tra Capo Vaticano e Pizzo, con gli ospiti all'ultima spiaggia; un altro passo falso potrebbe complicare ulteriormente la corsa alla salvezza. Altra ghiotta occasione per l'Africo, che affronta il fanalino di coda Bianco. La formazione di Criaco può fare un altro slancio verso l’impresa.

Le partite