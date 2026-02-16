L'Atletico Maida non vince, ma porta a casa un punto davvero pesante in ottica salvezza. In occasione della ventunesima giornata del campionato di Promozione B, infatti, i giallorossi fanno 2-2 davanti ai propri tifosi contro la quotata San Nicola Chiaravalle Soverato e mantengono a debita distanza le antagonista per la salvezza, peraltro allungando a quattro lunghezze il vantaggio dalla paludosa zona play out: ospiti in vantaggio con Cataldo ma ripresi poi dal giovanissimo Salerno, nella ripresa Sc Soverato di nuovo avanti con Ferrara ma, a quattro minuti dal termine, Scalese fissa il 2-2.

Parla Foderaro

Un buon pari insomma, come afferma anche il direttore sportivo Marco Foderaro al termine della gara e ai microfoni di LaC News24: «Alla fine il risultato è giusto, anche perché è stata una grande partita e disputare queste prove, contro squadre come Sc Soverato che sono costruite per vincere il campionato, sono senz'altro belle soddisfazioni. Purtroppo, fino a questo momento, ogni domenica abbiamo sempre due o tre assenze importanti».

I risultati della domenica che inoltre hanno sorriso all'Atletico Maida: «Diciamo che i risultati sono stati a nostro favore - continua il ds - anche se noi volevamo vincere. Il punto comunque ci può stare anche bene». Un percorso arduo ma che sta dando i suoi frutti, senza dimenticare che quella giallorossa è la squadra più giovane del torneo e con il maggior utilizzo di giovani: «I ragazzi li ho visti maturati molto, sapevamo fin dall'inizio dei rischi che potevamo correre in stagione ed eravamo a conoscenza di ciò che si sta verificando. Più si fanno partite e più la nostra esperienza aumenta».