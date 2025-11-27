Si avvicina il week end della dodicesima giornata di campionato del girone B per il Val Gallico che ha finito i jolly dei rallentamenti se vuole davvero rientrare, in tempi consoni, nella lotta per la vittoria finale. La compagine gallicese torna sul proprio campo e ospiterà un Melito in salute dopo le ultime uscite stagionali.

Parla Di Maria

In vista del prossimo impegno si è espresso il tecnico Gaetano Di Maria, con un occhio però alla precedente sfida in casa della Bovalinese, terminata 1-1: «Un’ottima gara, contro una squadra organizzata, fisica e ben messa in campo. Anche stavolta abbiamo fatto noi la partita; non solo il palo di Paulino, ma anche l’occasione di Manglè e due o tre ripartenze non concretizzate nel primo tempo. A prescindere da questo, la costante è che la squadra sta avendo l’atteggiamento giusto e cresciamo sotto il piano del gioco. Sono soddisfatto di come abbiamo affrontato nell’ultimo periodo squadre della parte alta della classifica e non vanno dimenticati i tanti infortuni che abbiamo, oltre Carvajal, Puntoriere e Paviglianiti, anche Surace e Lavilla. Nonostante tutto chi sta giocando sta gestendo alla grande».

L'andamento

Sull'andamento: «Credo che sia la partita più importante di questo periodo. Loro si sono rinforzati, vengono da un buon momento di risultati, e se vogliamo dare uno stacco alla nostra classifica, serve fare una prestazione importante, con applicazione e concentrazione come stiamo già facendo. Penso che nell’ultimo periodo l’unico passaggio a vuoto sia stato nel secondo tempo contro la Pro Pellaro». E ancora: «A volte i campionati si devono valutare nell’arco completo dell’anno. Complessivamente, fin qui, posso dire che mancano in particolare solo i tre punti che avremmo meritato contro il Taverna. Capita raramente che dopo tantissime conclusioni e altrettanti miracoli del portiere, si finisce per perdere il match. Per il resto il nostro percorso è stato ottimo».