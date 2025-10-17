Settimana di lavoro intenso per il Val Gallico che si prepara ad ospitare il Taurianova, formazione che fin qui ha perso solo contro la capolista Deliese e ha iniziato bene la propria stagione (10 punti all’attivo in 5 giornate). In vista del sesto turno di campionato, ai microfoni ufficiali del club si è espresso il co-presidente Antonio Lo Presti: «È stata una settimana di lavoro intenso e proficuo. Dopo la gara di Taverna, che ci ha lasciato l’amaro in bocca perché il risultato non ha rispecchiato l’andamento della partita, il gruppo ha reagito con grande determinazione. I ragazzi si sono allenati con serietà e lo staff tecnico ha curato ogni dettaglio per arrivare pronti all’appuntamento di domenica».

La partita

Sul Taurianova: «Sappiamo che affronteremo una squadra compatta e ben organizzata e che sta disputando un ottimo avvio di campionato, occupando meritatamente le prime posizioni della classifica. Servirà una prestazione attenta e concreta, ma siamo fiduciosi. Vogliamo dare continuità al buon gioco espresso finora e cercare, finalmente, di raccogliere anche in termini di punti ciò che meritiamo. Il girone B sta confermando esattamente le aspettative della vigilia: molto competitivo e ricco di squadre ben attrezzate per recitare un ruolo da protagoniste».

Un Val Gallico, inoltre, che vuole risalire la classifica e punta sul fattore campo per ritrovare i tre punti: «Siamo consapevoli di aver lasciato per strada punti preziosi nelle giornate fin qui disputate, ma siamo anche determinati nella volontà di recuperare terreno. Abbiamo costruito una squadra con l’obiettivo di lottare per le posizioni di vertice e giocarcela fino in fondo per il primato. Il gruppo ha qualità, entusiasmo e la mentalità giusta per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ogni partita dovrà essere affrontata con la giusta mentalità e sicuramente l’auspicio è quello di tornare alla vittoria già dalla prossima gara casalinga, anche se sappiamo che non sarà semplice».

Il settore giovanile

Infine, capitolo settore giovanile, con l'inizio dell’Under 16 Elite e quello imminente degli altri campionati: «Il settore giovanile rappresenta un punto cardine del nostro progetto sportivo. Quest’anno abbiamo avviato la partnership con l’Accademia Granata e l’affiliazione con il Torino, una collaborazione prestigiosa che ci permette di offrire ai nostri ragazzi un percorso di crescita tecnico e umano di alto livello. Puntiamo molto sulla formazione e sulla valorizzazione dei giovani, perché crediamo che il futuro del Val Gallico passi anche dal vivaio. Abbiamo già iniziato il campionato Under 16 Élite, che ci vede impegnati contro le migliori realtà della Calabria: è una sfida stimolante, che sta dando riscontri molto positivi sia in termini di gioco che di entusiasmo».