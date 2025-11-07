In una Deliese che sta correndo forte e con gli altri che cercano di inseguire, il campionato di promozione (girone B) ha messo in archivio le prime otto giornate. All'orizzonte però c'è il nono turno che u ulteriore rimescolamento alla graduatoria potrebbe anche darlo, considerando anche gli incroci in programma.

Sabato ricco

Innanzitutto è in programma un sabato alquanto ricco dal momento che, sulle otto partite totali, quattro si giocheranno da anticipi. Tra le compagini impegnate di sabato c'è la capolista Deliese che sta macinando punti e gioco. La squadra di mister Andrea Parentela non solo è ancora imbattuta ma è anche ermetica (un solo gol subito). sulla carta abbordabile l'impegno dal momento che sarà di scena sul campo del fanalino di coda Melito, ancora fermo a quota zero punti e con ventuno reti subite.

Proverà a inserirsi nella griglia play off il Taurianova, attualmente sesto, che attenderà un Taverna ostico e spigoloso. Non può più attendere il Val Gallico, bloccato a metà classifica ma molto indietro rispetto alle aspettative iniziali. La compagine di mister Di Maria farà visita al Pizzo che, dal canto suo, sembra stia trovando la quadra ma necessita di uscire dalla zona calda, proprio la stessa zona in cui sono impelagati Bianco e Atletico Maida. Queste ultime si affronteranno, con la compagine giallorossa che deve cercare di ingranare al più presto.

Le gare della domenica

Giocherà sapendo già il risultato della capolista il Gioiosa Ionica, attualmente secondo in classifica e che ospiterà lo Sporting Polistena in una gara da non sottovalutare per diversi motivi. Per i biancorossi dunque la posta in palio è alta, soprattutto se vogliono mantenere il passo amaranto. Brivido play off invece in Pro Pellaro-Ardore, in una sfida dalla posta in palio importante visti gli standard di entrambe. Dallo scontro appena menzionato cercherà di approfittarne la Bovalinese, che ospiterà il fanalino di coda Africo anch'esso a zero punti, e tentare l'assalto quantomeno al terzo posto. Chiude il programma la sfida tra Capo Vaticano e San NicolaChiaravalle Soverato, con questi ultimi che volgiono mantenere il posto all'interno della griglia play off.Neroverdi con il nuovo tecnico Mangiapane

Il programma

Bianco-Atletico Maida

Melito-Deliese

Pizzo-Val Gallico

Taurianova-Taverna

Bovalinese-Africo

Capo Vaticano-Sc Soverato

Gioiosa Ionica-Sp. Polistena

Pro Pellaro-Ardore