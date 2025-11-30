Un impeto devastante, impossibile da arginare e limitare. Il temporale di ieri pomeriggio ha portato in dote anche una pioggia di gol, in occasione dell'anticipo della dodicesima giornata del campionato di Promozione B. Ben dieci le reti messe a segno nel match tra Val Gallico e Melito, ma sette sono state siglate dalla compagine di casa che disintegra la resistenza ospite. Settimo risultato utile consecutivo per la compagine di mister Gaetano Di Maria che prosegue la sua marcia, quasi impresa, per rincorrere i primi posti.

Parla Bran

Nel post gara si è espresso Alex Bran, difensore centrale che ieri ha contribuito a sbloccare la sfida fornendo l'assist del vantaggio al compagno Morabito: «Abbiamo disputato un'ottima partita in fase di possesso, e alla fine abbiamo portato a casa tre punti più che meritati anche perché venivamo da prestazioni soddisfacenti nelle settimane precedenti. Dobbiamo però migliorare in fase di non possesso e, di conseguenza, subire meno gol, dunque più cattivi nella fase di non possesso».

Sull'azione del vantaggio: «Mancava il gol su palla inattiva, ma questo è come se lo fosse. Contento per l'assist e contento per la marcatura di Morabito perché se la merita, sta lavorando tanto così come tutto il gruppo. Abbiamo offerto una grossa prova che ci infonde importanti stimoli mentali, adesso non dobbiamo abbassare l'intensità perché con questi fattori faranno fatica tutti».