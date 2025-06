Ormai passata la metà di giugno, il calciomercato si prende il ruolo da protagonista con le squadre che devono giocare d'anticipo anche per una questione di tempistica e arrivare pronti alla preparazione di agosto. In cantiere dunque la prossima stagione dei campionati dilettantistici e con una geografia che è quasi definita ma non ufficiale.

Nonostante siano noti i nomi delle squadre promosse e retrocesse sia nel campionato di Eccellenza che nei due gironi di Promozione, non è ancora completamente chiaro (o, per meglio dire, ufficiale) il raggruppamento per ogni categoria.

La situazione nel girone B

Così come nel girone A di Promozione, anche nel gruppo B c'è una lieve percentuale di incertezza in merito alle partecipanti per la stagione 2025/26. Il primo nodo da sciogliere riguarda le partecipanti, trasferendone almeno una nel girone A. Sono 17, infatti, al momento le squadre che tecnicamente dovrebbero essere nel girone del centro-sud calabrese: Africo, Ardore, Asd Pizzo, Atletico Maida, Bianco, Bovalinese, Capo Vaticano, Deliese, Gioiosa Ionica, Melito, Pro Pellaro, Sp. Polistena, Stilomonasterace, San Luca, San Nicola-Chiaravalle, Taurianova Academy, Val Gallico. Una in più, dunque, nel numero definito dal regolamento per il raggruppamento e, per forza di cose, un club dovrebbe passare nel gruppo del centro-nord calabrese con l'Atletico Maida attualmente principale indiziata. Non solo questo, perché c'è da capire anche il futuro di San Luca e Capo Vaticano.

Il club giallorosso, reduce dalla retrocessione dall'Eccellenza, vaga attualmente nel completo immobilismo e con importanti problematiche da risolvere come le rilevanti pendenze finanziarie. Fase di stallo anche per il Capo Vaticano che attualmente si trova senza allenatore, senza direttore sportivo e senza un'importante blocco di giocatori titolari in partenza.

Insomma, tutto in itinere anche per quel che riguarda il gruppo B di Promozione ma con una data di scadenza e dove si capiranno effettivamente le partecipanti: dal 7 al 20 luglio sono infatti aperte le iscrizioni ai prossimi campionati.