Vittoria di carattere e di spessore per l'Academy Taurianova che, nell'anticipo della nona giornata del campionato di Promozione B, rifila un 3-1 al Taverna che consente alla compagine giallorossa di prendersi, almeno per una notte, il terzo posto in classifica. In ogni caso il messaggio è chiaro: la compagine di mister Coppola è tra le pretendenti alla griglia play off. Primo tempo chiuso sul doppio vantaggio grazie a un capitan Viola in grande vena. Nella ripresa Cariati accorcia le distanze ma Vigliarolo, in pieno recupero, mette al sicuro il punteggio.

Le parole di Ascone

Nel post partita si è espresso il direttore sportivo Francesco Ascone: «Una vittoria a mio avviso stravoluta, basti pensare che già nei primi venti secondi abbiamo avuto una grande occasione con Giovinazzo. La squadra però ha macinato tanto gioco e siamo stati sempre in gestione della gara, legittimando le due reti siglate dal nostro capitano Viola che ha sfoderato davvero una grande prestazione ed è andato anche vicino alla tripletta in rovesciata. nella ripresa ci siamo un po' rilassati e di fatti abbiamo subito la loro rete, seppur per un errore nostro individuale. Alla fine è arrivato il definitivo tris su assist del nuovo arrivato Corrao».

Subito produttivo dunque il neo acquisto, testimonianza delle ambizioni della società anche se lo stesso Ascone preferisce il profilo basso: «Corrao si è messo subito a disposizione - continua Ascone - e per quel che riguarda il suo ingaggio, volevamo dare seguito al buon lavoro fatto finora. Diciamo che è la nostra ciliegina sulla torta poiché in attacco eravamo un po' sterili. Play off? A oggi ci mancano quei 15-20 punti per una salvezza tranquilla, poi si vedrà».