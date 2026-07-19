Luglio inoltrato, temperature bollenti e un mercato dilettantistico che non è da meno. Le trattative nei due gironi del campionato di Promozione calabrese proseguono a ritmo serrato. Le società sono decise a non lasciare nulla al caso, lavorando senza sosta per presentarsi ai nastri di partenza con organici altamente competitivi. Nelle ultime ore, sono Corigliano, Kratos Bisignano e Bovalinese a prendersi con forza la scena.

Corigliano da vertice con Sbrissa

Il Corigliano ha una voglia matta di riscatto dopo la passata stagione e non nasconde le proprie ambizioni di vertice. Il nuovo direttore sportivo, Domenico Rugiano, dopo aver affidato la panchina a mister Francesco Lomonaco, ha piazzato il primo, pesantissimo colpo di mercato per la retroguardia biancazzurra: alla corte coriglianese arriva Maxi Sbrissa.

Difensore argentino, classe 1995, nell'ultima stagione è stato tra i protagonisti in Eccellenza con il Trebisacce, con cui ha conquistato un clamoroso secondo posto. Il trentunenne ritrova proprio il ds Rugiano, con cui ha già condiviso la fortunata cavalcata dello scorso anno in maglia giallorossa.

Si muove con decisione anche il Kratos Bisignano, che guarda al futuro blindando uno dei suoi talenti più cristallini. I nerazzurri hanno infatti confermato l'attaccante classe 2006 Piero Lento. Cresciuto nei settori giovanili regionali e già protagonista con Morrone e San Fili, Lento è un attaccante rapido, dotato di un innato fiuto del gol e letale negli ultimi metri: una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie anche per la prossima stagione.

Bovalinese da sogni, ecco Maxi Ghergo

Spostando i riflettori sul Girone B, il vero "botto" di giornata lo mette a segno la Bovalinese. Il club amaranto ha ufficializzato l'acquisto di Maxi Ghergo, difensore argentino che non ha certo bisogno di presentazioni in Calabria, essendo stato autentica bandiera e capitano dello Stilomonasterace nelle ultime stagioni.

Cresciuto nel prestigioso vivaio del Rosario Central, Ghergo è arrivato in Italia nel 2018 (al Real Cassino) prima di imporsi in Calabria con le maglie di Stilese, Soriano e Stilomonasterace.

È il prototipo del difensore moderno: potente, eclettico e dominante nel gioco aereo. All'occorrenza sa trasformarsi in un attaccante aggiunto (vanta persino una stagione in doppia cifra in carriera) ed è uno specialista infallibile dagli undici metri.

Le prime parole in amaranto: «Sono venuto a Bovalino attratto dal progetto. Non prometto parole, prometto battaglie. Ogni volta che indosserò questa maglia darò tutto me stesso per questi colori e per i nostri tifosi».