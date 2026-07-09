Il mercato del girone B entra nel vivo: gli amaranto blindano uno dei pilastri della difesa, mentre il Catona ufficializza l'arrivo dell'esterno argentino Tomas Parrà per affrontare da protagonista la nuova stagione
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Il calciomercato estivo dei dilettanti non conosce soste. Tra accordi lampo, trattative serrate e colpi di scena, le dirigenze lavorano senza sosta per consegnare agli allenatori le rose pronte per la nuova stagione. In questi ultimi giorni, a far registrare i movimenti più interessanti sono state le squadre del girone B di Promozione, con Bovalinese e Catona nel ruolo di assolute protagoniste.
Bovalinese, Calderone ancora amaranto
In casa Bovalinese la parola d'ordine è continuità. La compagine amaranto prosegue infatti la sua mirata campagna di rinnovi e l'ultimo, in ordine di tempo, è un vero e proprio pilastro dello scacchiere: Francesco Calderone.
Arrivato a Bovalino in sordina, Calderone ha intrapreso un percorso di crescita costante, trovando nell'ambiente amaranto l'habitat ideale per affinare le proprie qualità. Oggi è a tutti gli effetti un terzino destro moderno, affidabile e determinante in entrambe le fasi di gioco.
Oltre alla solidità difensiva, Calderone garantisce una spinta costante sulla fascia e una speciale "licenza di assist". La sua determinazione e la sua grinta incarnano alla perfezione lo spirito combattivo del club.
Catona, arriva Tomas Parrà
Non sta di certo a guardare il Catona. La compagine bianco-blù, fresca di promozione, ha tutta l'intenzione di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato e sta costruendo un organico altamente competitivo. Gran parte del merito va al lavoro del nuovo direttore sportivo Roberto Antonelli, capace di piazzare un gran colpo di mercato.
È infatti ufficiale l'ingaggio di Tomas Parrà, difensore argentino classe 2001. Il terzino destro ha già mostrato il suo valore con le maglie di Sersale e Bocale, confermando ottime doti sia in fase di copertura che in propensione offensiva.