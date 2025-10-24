Sei giornate alle spalle ma con un mercato che imperversa. Non è più la finestra estiva, ma di certo non mancano i colpi a effetto in un calcio dove il mercato non chiude veramente mai. Tanta, a tal proposito, è la fibrillazione nei principali campionati regionali (Eccellenza e Promozione) e con diversi annunci soprattutto nelle ultime ore.

Morrone, arriva Scarnato

I movimenti da segnalare provengono dai due gironi di Promozione, A e B. Nel girone A è la Morrone a muoversi con l'intento di inseguire la soglia play off. La compagine granata rinforza la difesa con l'ingaggio di Simone Scarnato. Si tratta di un difensore, classe 1993, che dopo pochi mesi trascorsi a Rende torna appunto in maglia granata. Il trentaduenne di certo non ha bisogno di presentazioni visto che è uno dei volti noti del calcio dilettantistico calabrese. Doti di leadership ed esperienza che, senza alcun dubbio, andranno ad arricchire la rosa a disposizione di mister Stranges. Prima del Rende, da segnalare tre stagioni di alto profilo con la maglia della Soccer Montalto.

Bovalinese, due Under

Passando al girone B di Promozione, invece, a muoversi sul mercato è la Bovalinese. La compagine amaranto sta primeggiando in queste prime sei giornate, e con l'obiettivo di rimanere il più a lungo possibile nelle zone alte. Due giovani dunque per mister Lanzaro che avrà in rosa sia Fabrizio Zucco che Luciano Cavallo. Il primo è un terzino destro mentre il secondo un difensore centrale, entrambi classe 2008 pronti a crescere e a mettersi in gioco. Tutti e due formati con serietà e qualità presso la Accursi Football Academy e vanno a rinforzare appunto il reparto Under, nel quale la Bovalinese ha sempre profondamente puntato. Possibile una loro convocazione nella partita interna di domenica, contro il Capo Vaticano.