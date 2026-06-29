Il calciomercato estivo dilettantistico entra sempre di più nel vivo, con i primi annunci e i primi botti che rendono ancora più calde le temperature di questo periodo. Si moltiplicano dunque le trattative, con alcune che sono state già ufficializzate tra rinnovi e nuovi acquisti.

Un brasiliano per la Silana

L'attenzione, questa volta, è rivolta ai due gironi di Promozione (A e B). Nel girone A a scuotere i movimenti di mercato la Silana. La neopromossa, infatti, non nasconde le sue ambizioni per il prossimo anno e una sorta di conferma è data appunto dal primo vero colpo estivo del club: ufficiale l'ingaggio di Joao Vitor De Moura, attaccante classe 2000 che va a rinforzare il reparto offensivo bianco-celeste.

Reduce dall’ultima stagione disputata con la maglia del Campora, De Moura arriva a San Giovanni in Fiore dopo aver messo in mostra tutte le qualità che contraddistinguono un attaccante moderno: forza fisica, intelligenza tattica e un innato istinto per il gol. Numeri e prestazioni raccontano di un giocatore capace di fare la differenza: con 27 presenze, 17 reti, 3 assist e ben 6 riconoscimenti da MVP nella scorsa stagione.

Bovalinese nel segno della continuità

Nel girone B, invece, è la Bovalinese che continua il suo percorso di continuità e di crescita in vista della prossima stagione. Dopo aver primeggiato nelle ultime stagioni, non riuscendo però a centrare la promozione in Eccellenza, la compagine amaranto quest'anno vuole riprovarci.

La cosa fondamentale, come detto, è la continuità ed è per questo che l'ossatura non deve cambiare. A tal proposito, alla corte di mister Maurizio Lanzaro ci sarà ancora Domenico Giampaolo. Centrocampista, classe 2002, nell'ultima stagione è stato uno dei punti chiave dello scacchiere amaranto. Nel corso degli anni ha dimostrato di poter interpretare con qualità e personalità più ruoli: dal difensore centrale alla mezzala, passando per ogni zona del campo. Sa leggere il gioco, attaccare gli spazi e mettersi sempre al servizio della squadra. Insomma, un jolly prezioso.

Il ventiquattrenne è il classico esempio della forza, della costanza e della determinazione.