Mancano meno di quarantotto ore al fischio d'inizio della nuova stagione dilettantistica, che prenderà ufficialmente il via con il primo turno della Coppa Italia Dilettanti. Nonostante l'imminenza degli impegni ufficiali, la sessione di calciomercato continua a regalare colpi a sorpresa e le società sono al lavoro per consegnare ai rispettivi allenatori gli ultimi tasselli indispensabili per completare le rosa.

Tra i club più scatenati delle ultime ore si segnalano senza dubbio il Rocca di Neto nel Girone A e il Catona nel Girone B di Promozione.

Rocca di Neto da copertina, ecco Martino

Nel Girone A, il Rocca di Neto di mister Rosario Salerno continua a recitare un ruolo da assoluto protagonista della campagna acquisti, confermandosi tra le candidate principali alle posizioni di vertice. L'ultimo rinforzo in ordine cronologico è Salvatore Martino, centrocampista classe 2002 di origine crotonese.

Mezzala di piede destro, Martino porta in dote alla causa biancoceleste un bagaglio importante di esperienza e conoscenza della categoria. Cresciuto nella Primavera del Catanzaro, con cui ha conquistato la vittoria del campionato. In seguito è stato protagonista con la maglia dell'Isola Capo Rizzuto (decisivo un suo gol nella finale playout del 2021) e successivamente in forza allo Stilomonasterace, prima del ritorno all'Isola. Nelle ultime due stagioni ha trascinato il Mesoraca a due secondi posti consecutivi, disputando altrettante finali playoff.

Raffica di gol per il Catona: dal Nuova Florida arriva Marques

Spostando l'attenzione sul Girone B, risponde presente il Catona, che ha ufficializzato l'ingaggio del centravanti italo-brasiliano Guilherme Marques (classe 2002).

Il ventiquattrenne è un volto già noto al calcio dilettantistico calabrese, avendo indossato in passato le maglie di Gioiese, Soriano Fabrizia e Vigor Lamezia. Dopo una parentesi fuori regione tra le fila del Nuova Florida, l'attaccante torna in Calabria pronto a mettere il suo fiuto del gol al servizio del Catona per infiammare la piazza reggina.