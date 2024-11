I tempi della Serie D sono lontani. E con essi anche i tempi dei trionfi e delle vittorie, dinanzi al pubblico delle grandi occasioni. La Rossanese, però, rimane pur sempre una squadra di grande tradizione e blasone ed è normale attendersi un torneo da protagonista nel girone A di Promozione. L’esordio a S.Eufemia Lamezia contro la Promosport ha riservato una sconfitta, ma la squadra allenata dal giovane tecnico Luca Aloisi ha dimostrato di avere le credenziali giuste per ambire alle posizioni che contano.

Catalano, De Luca e Pipieri hanno saltato la prima sfida per infortunio, ma coloro che sono scesi in campi hanno fatto ottime cose. A cominciare dal portiere Vulcano, fra i migliori al debutto. In difesa si fa leva sull’esperto Carrozza, già in D con la Rossanese, mentre nella zona mediana c’è tutta la classe di Catalano, con i vari Scalise, Curatelo e il giovane Casacchia che rappresentano una garanzia.

I terminali offensivi sono Bongiorno (14 reti la passata stagione) e Diaco (9 centri nel precedente torneo di Promozione), con il supporto del capitano Giuseppe Sifonetti, autentico trascinatore della compagine bizantina. Classe ’82, rossanese doc, Sifonetti vanta trascorsi illustri in D e nei professionisti ed ha sposato questo progetto, dimostrando che l’età è solo un dettaglio.

Nel gruppo anche tanti under del territorio, da crescere e valorizzare, per come auspicato dal presidente Abruzzese e dalla dirigenza. Il dg Beschin (già arbitro in Serie A) dà un consistente supporto al club, ancora una volta affidatosi al giovane tecnico Luca Aloisi per puntare verso l’alto. Il tecnico ha già dimostrato di avere le idee chiare e per questa Rossanese non è difficile ipotizzare un cammino fra le big del campionato. Domenica, infine, ecco l’esordio casalingo, contro il Villaggio Europa.