Solo 14 anni e già un titolo nazionale: Antonio Oliveto, giovane promessa dell’ASD Self Defense Krav Maga – Team Oliveto, conquista la medaglia d’oro ai Campionati Italiani di Pugilato Under 15, categoria 50 kg, organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana a Roseto degli Abruzzi dal 13 al 16 novembre.

Il giovane atleta calabrese ha affrontato un percorso impeccabile, partendo dagli ottavi di finale e superando con determinazione quarti, semifinale e infine la finalissima. Una gara dopo l’altra, Oliveto ha messo in mostra tecnica, lucidità, carattere e una straordinaria voglia di vincere. Nell’atto conclusivo del torneo ha affrontato Maati Molinari, rappresentante della Regione Puglia e del Team Dragon Caputo, riuscendo a imporsi con grande autorevolezza e conquistando così il prestigioso titolo nazionale che gli ha permesso di indossare il tricolore.

Determinante il lavoro svolto all’angolo dal suo maestro e coach Vincenzo Oliveto, che ha guidato Antonio lungo tutto il percorso sportivo e nel corso di questa importante competizione, contribuendo a portare un risultato storico in Calabria. Un traguardo che premia impegno, disciplina e passione, e che apre la strada a un futuro brillante per questo giovanissimo talento del pugilato calabrese.