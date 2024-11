La squadra calabrese si è qualificata per rappresentare l'Italia e ha conquistato uno straordinario terzo posto in occasione della finale di Tokyo. La medaglia di bronzo al collo di tre ragazzi di Tropea

La Calabria conquista uno straordinario terzo posto in occasione della finale della Spogomi world cup a Tokyo. L’iniziativa, che ha visto trionfare i talentuosi ragazzi di Tropea dello SpoGhetti Team Godano, Chiapparo e De Luca, punta a promuovere e valorizzare uno sport unico al mondo. Infatti ha il pregio di unire la passione per lo sport e la consapevolezza ambientale. È nato dalla fusione delle parole giapponesi "sport" e "gomi" (che significa spazzatura). La gara consiste infatti, nella raccolta di rifiuti. Vince, la squadra più veloce.

La medaglia di bronzo

La formazione calabrese ha avuto il merito di qualificarsi e al contempo rappresentare l’Italia alla finalissima. Ad agguatare il primo e secondo posto sono stati rispettivamente Inghilterra e Giappone. Medaglia di bronzo, appunto, per l’Italia con la squadra dei giovani provenienti dalla Perla del Tirreno. Per loro, la fase di qualificazione, si ricorderà, era avvenuta proprio nel giugno scorso a Tropea. Da lì era partita una straordinaria avvenuta. Il team ha dimostrato non solo abilità sportive straordinarie ma anche un impegno eccezionale nei confronti dell'ambiente. Proprio attraverso le pagine social, l’ente si era augurato che la competizione potesse rappresentare un’opportunità «per diffondere il messaggio di sostenibilità e di unità tra le nazioni attraverso lo sport».